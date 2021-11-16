وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده لا تشكل تهديدا لأحد ويكشف أمنيتها الصادقة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده قادرة على حماية حقوقها ومصالحها هي وجمهورية قبرص التركية في بحري إيجة وشرقي المتوسط.

وأضاف أكار في كلمة أمام البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، أن تركيا عادةً ما تطلق دعوات صادقة للحوار مع اليونان، وترد بالدبلوماسية وفي الميدان على ممارسات اليونان الجائرة وغير القانونية، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار إلى أن أثينا تحاول تصوير نفسها على أنها ضحية من خلال تشويه الحقائق وتغطية أفعالها غير القانونية باللجوء إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وتشكيل تحالفات مع بعض الدول.

ونوه أن بلاده تنتظر قدوم الوفد اليوناني إلى أنقرة لحضور جولة رابعة من الاجتماعات بشأن تدابير بناء الثقة، قائلا إن تركيا لا تشكل تهديدًا لأحد بل على العكس هي حليف قوي وفعال وموثوق به للأصدقاء والشركاء.

وأوضح أن أمنية أنقرة الصادقة هي أن يعيش الشعبان التركي واليوناني في سلام وازدهار وأمن من خلال الاستخدام العادل للثروات في المنطقة، وأن يصبح بحر إيجة بحرا للصداقة التركية اليونانية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال قبل أيام إن اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية بعد إقامتها قاعدة في جزيرة دادا آغاتش.

وردا على تصريحات يونانية، تعتبر أن تركيا هي سبب أزمة اللاجئين، قال أردوغان إن هذا "نكران للجميل"

وذكر وزير الدفاع التركي أن اليونان "تواصل صد المهاجرين دون رحمة، بمن فيهم النساء والأطفال وتدفعهم إلى المياه الإقليمية التركية".