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    التباعد الاجتماعي بسبب انتشار الفيروس كورونا - ضواحي القدس، إسرائيل، 3 مايو 2020

    500 ألف طفل أصيبوا بكورونا في إسرائيل... كم توفي منهم؟

    © AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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    يتوقع وصول لقاحات كورونا للأطفال إلى إسرائيل، غدا الأربعاء، قبيل حملة التطعيم التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

    في ظل الاستعدادات لبدء حملة التطعيم، جرت اليوم مناقشة في لجنة الصحة بالكنيست، حول إعطاء لقاح كورونا للأطفال، بحسب موقع "واللا".

    إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
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    بدأت المناقشة بعرض حقائق عن الآثار الجانبية للقاح وعدد الأطفال المصابين بكورونا في إسرائيل.

    قالت الدكتورة شارون ألروعي-بريس، رئيسة خدمات الصحة العامة، في بداية الجلسة، إن أكثر من 500 ألف طفل حتى سن 18 عاما أصيبوا بكورونا في إسرائيل.

    وأضافت أن "11 طفلا منهم توفوا بسبب المرض، كانوا يعانون من أمراض سابقة، لكن لم تظهر عليهم أعراض الوباء وانهيار أنظمتهم لذلك من المهم التطعيم".

    وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 60 في المئة من الإصابات اليومية في إسرائيل حاليا تحت عمر الـ 18 عاما.

    من جانبه، قال رئيس فريق التعامل مع الأوبئة بوزارة الصحة، الدكتور بوعز ليف: "ليس لدينا سبب بيولوجي جيد لافتراض آثار جانبية مختلفة للأطفال من اللقاح على المدى الطويل".

    وأضاف أنه يُتوقع ظهور أعراض شائعة في العديد من اللقاحات - بما في ذلك، على سبيل المثال، النزيف والتغيرات في الدورة الشهرية لدى الفتيات. إنه أمر مزعج، ولكن وفقا لجميع البيانات التي تم جمعها حتى الآن، لا توجد أي إشارة ضمنية هنا حول أضرار تلحق بالخصوبة أو أي شيء آخر.

    وأوضح كذلك أن "هذا اللقاح هو لقاح تفاعلي، يستجيب له الجسم. ينتج عنه حمى وألم موضعي وربما ضعف بسيط ".

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