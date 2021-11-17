تسجيل
10:08 GMT17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تفجير سيارة في ليفربول

    منفذ انفجار ليفربول لاجئ اعتنق المسيحية سابقا

    © AFP 2021 / PAUL ELLIS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050712495_0:0:2415:1358_1200x675_80_0_0_82cc88d763d36f938bf9e49a9419ce98.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111171050727823-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7/

    أكد أسقف "كنيسة إنجلترا" سيريل أشتون أن الرجل المشتبه به في تفجير ليفربول تحول للمسيحية وإنه: "أصيب بالصدمة والحزن من الهجوم، وأن الشاب المدعو عماد سويلمين كان جزءًا من المجتمع في كاتدرائية ليفربول".

    وقال سيريل أشتون، مساعد أسقف لليفربول، إن: "سويلمين كان واحدًا من مئات الحالات التي تعاملت معها كأسقف، لذلك ليس لدي أي تذكر محدد عن الفرد" حسبما نشرت صحيفة "الغارديان".

    وأضاف: "الكنيسة تأخذ تأكيد الإيمان على محمل الجد وأنا أعلم أنه كان مستعدًا تمامًا بفهم الإيمان المسيحي، ويبدو، للأسف، على الرغم من هذا الأساس، أن المفجر اختار مسارًا مختلفًا لحياته ".

    وقال متحدث باسم الكاتدرائية إن سويلمين تم تعميده في عام 2015 وتأكد إيمانه في عام 2017، لكنه فقد الاتصال بالكاتدرائية في عام 2018.

    ​وكان سوبلمين أحد مئات المهاجرين (وجلهم من الإيرانيين)، ولكن بعضهم من سوريا وأفغانستان وأماكن أخرى، الذين حضروا دروسًا وخدمات في الكاتدرائية، وتم تعميدهم وتأكيدهم على العقيدة المسيحية.

    وفي عام 2014، تم إنشاء مصلى فارسي خاص سمي بـ"سيباس"، والتي تعني "الشكر" باللغة الفارسية في الكاتدرائية للمعتنقين للمسيحية من الإيرانيين والأفغان والأكراد والأتراك، وبحلول عام 2017، تم تعميد أكثر من 330 شخصًا وتأكيد إيمان أكثر من 200.

    ويعتقد البعض أيضًا أن التحول للمسيحية من شأنه أن يساعد في طلبات لجوئهم، وتظهر سجلات المحكمة أن عددًا من المهاجرين تذرعوا بخوفهم من الاضطهاد في وطنهم بعد التحول إلى المسيحية لدعم طلبات اللجوء.

    واقترح أحد قرارات المحكمة في عام 2017 أن: |الأعداد الكبيرة بشكل غير محتمل من الإيرانيين الذين يحضرون الدورات والخدمات في كاتدرائية ليفربول تعني أنه من غير المحتمل أن يكونوا جميعًا من المتحولين الحقيقيين"، وأضافت أنه: "من الممكن أن يتظاهر الفرد بالتحول".

    ولكن في العديد من الحالات الأخرى، مُنح اللجوء بعد أن خلصت المحاكم إلى أن العقيدة الجديدة لمقدم الطلب كانت حقيقية بالفعل.

    واحتفظ المسؤولون والوزراء في كاتدرائية ليفربول بسجلات دقيقة للحضور والمشاركة.

    وتم تسجيل الأشخاص عند قدومهم لأول مرة إلى الكنيسة في حالة الحاجة إلى دليل على الحضور لتقديم طلب اللجوء، وتبع ذلك في كثير من الأحيان خمس جلسات من التحضير للمعمودية و 12 جلسة من التحضير للتثبيت.

    بالنسبة لبعض المعتنقين المتحولين، قدمت الكنيسة "خطاب حضور" لسلطات الهجرة ودعمتهم من خلال عملية الاستئناف.

    وقال القس ريتشارد وايت، من كاتدرائية ليفربول حتى عام 2018 وهو الآن نائب في مدينة هال، إن: "هناك عملية واضحة لأولئك الذين ينضمون إلى جماعة سيباس، كما هو الحال بالنسبة لأي شخص يسعى إلى المعمودية حتى يتمكنوا من إنشاء قرار مستنير".

    وقال إنه: "في عدد قليل جدًا من الحالات، شاركت الكنيسة في طلبات اللجوء"، وأضاف: "لكنني واثق حقًا من أننا فعلنا كل ما في وسعنا لتجنب السذاجة، وألا نقول أبدًا إننا كنا نضمن اللجوء لشخص ما لمجرد أنه حضر إلى دورة أو اعتمد".

    قال مالكولم هيتشكوت عضو مجمع الكاتدرائية للصحفيين هذا الأسبوع: "إن سويلمين كان رفيقًا هادئًا ومهتمًا بشدة بالإيمان المسيحي، وقد أثار هذا التحول إعجاب رجل الجيش السابق بـ "عمق صلاته" ومعرفة الكتاب المقدس، وتحدث بلا نهاية وبعاطفة عن يسوع".

    وقال هيتشكوت إنه: "مصدوم من تصرفات سويلمين المشتبه بها في عطلة نهاية الأسبوع".

    وقال بول بايز، أسقف ليفربول: "نصلي من أجل كل من نؤكده ونرحب به، وأحد الأشياء التي نصلي من أجلها هو أن يكبروا في قداسة وحكمة، للأسف ، في حالة هذا الرجل لا يبدو أن هذا قد حدث".

    وأعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار سيارة خارج مستشفى النساء بمدينة ليفربول شمالي إنجلترا الأحد الماضي.

    انظر أيضا:

    مسيحي متطرف يعلن اعتناقه الإسلام
    الشرطة البريطانية تفرج عن 4 رجال اعتقلوا فيما يتعلق بانفجار ليفربول
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مطعم عراقي يستخدم رجال آليين لخدمة زواره، الموصل، العراق 16 نوفمبر 2021
    مطعم ذكي في الموصل
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك