منفذ انفجار ليفربول لاجئ اعتنق المسيحية سابقا

أكد أسقف "كنيسة إنجلترا" سيريل أشتون أن الرجل المشتبه به في تفجير ليفربول تحول للمسيحية وإنه: "أصيب بالصدمة والحزن من الهجوم، وأن الشاب المدعو عماد سويلمين كان جزءًا من المجتمع في كاتدرائية ليفربول".

وقال سيريل أشتون، مساعد أسقف لليفربول، إن: "سويلمين كان واحدًا من مئات الحالات التي تعاملت معها كأسقف، لذلك ليس لدي أي تذكر محدد عن الفرد" حسبما نشرت صحيفة "الغارديان".

وأضاف: "الكنيسة تأخذ تأكيد الإيمان على محمل الجد وأنا أعلم أنه كان مستعدًا تمامًا بفهم الإيمان المسيحي، ويبدو، للأسف، على الرغم من هذا الأساس، أن المفجر اختار مسارًا مختلفًا لحياته ".

وقال متحدث باسم الكاتدرائية إن سويلمين تم تعميده في عام 2015 وتأكد إيمانه في عام 2017، لكنه فقد الاتصال بالكاتدرائية في عام 2018.

Detail coming out on Emad al-Swealmeen.



- Born in Iraq

- Came to UK via Dubai circa 2014

- Converted from Islam to Christianity in 2017

- Changed name to Enzo Almeni in honour of Ferrari

- Plotted attack on cathedral where he was confirmed

- Got taxi from suspected bomb factory pic.twitter.com/TzWiJzeZLj — Gareth Davies (@GD10) November 15, 2021

​وكان سوبلمين أحد مئات المهاجرين (وجلهم من الإيرانيين)، ولكن بعضهم من سوريا وأفغانستان وأماكن أخرى، الذين حضروا دروسًا وخدمات في الكاتدرائية، وتم تعميدهم وتأكيدهم على العقيدة المسيحية.

وفي عام 2014، تم إنشاء مصلى فارسي خاص سمي بـ"سيباس"، والتي تعني "الشكر" باللغة الفارسية في الكاتدرائية للمعتنقين للمسيحية من الإيرانيين والأفغان والأكراد والأتراك، وبحلول عام 2017، تم تعميد أكثر من 330 شخصًا وتأكيد إيمان أكثر من 200.

ويعتقد البعض أيضًا أن التحول للمسيحية من شأنه أن يساعد في طلبات لجوئهم، وتظهر سجلات المحكمة أن عددًا من المهاجرين تذرعوا بخوفهم من الاضطهاد في وطنهم بعد التحول إلى المسيحية لدعم طلبات اللجوء.

واقترح أحد قرارات المحكمة في عام 2017 أن: |الأعداد الكبيرة بشكل غير محتمل من الإيرانيين الذين يحضرون الدورات والخدمات في كاتدرائية ليفربول تعني أنه من غير المحتمل أن يكونوا جميعًا من المتحولين الحقيقيين"، وأضافت أنه: "من الممكن أن يتظاهر الفرد بالتحول".

ولكن في العديد من الحالات الأخرى، مُنح اللجوء بعد أن خلصت المحاكم إلى أن العقيدة الجديدة لمقدم الطلب كانت حقيقية بالفعل.

واحتفظ المسؤولون والوزراء في كاتدرائية ليفربول بسجلات دقيقة للحضور والمشاركة.

وتم تسجيل الأشخاص عند قدومهم لأول مرة إلى الكنيسة في حالة الحاجة إلى دليل على الحضور لتقديم طلب اللجوء، وتبع ذلك في كثير من الأحيان خمس جلسات من التحضير للمعمودية و 12 جلسة من التحضير للتثبيت.

بالنسبة لبعض المعتنقين المتحولين، قدمت الكنيسة "خطاب حضور" لسلطات الهجرة ودعمتهم من خلال عملية الاستئناف.

وقال القس ريتشارد وايت، من كاتدرائية ليفربول حتى عام 2018 وهو الآن نائب في مدينة هال، إن: "هناك عملية واضحة لأولئك الذين ينضمون إلى جماعة سيباس، كما هو الحال بالنسبة لأي شخص يسعى إلى المعمودية حتى يتمكنوا من إنشاء قرار مستنير".

وقال إنه: "في عدد قليل جدًا من الحالات، شاركت الكنيسة في طلبات اللجوء"، وأضاف: "لكنني واثق حقًا من أننا فعلنا كل ما في وسعنا لتجنب السذاجة، وألا نقول أبدًا إننا كنا نضمن اللجوء لشخص ما لمجرد أنه حضر إلى دورة أو اعتمد".

قال مالكولم هيتشكوت عضو مجمع الكاتدرائية للصحفيين هذا الأسبوع: "إن سويلمين كان رفيقًا هادئًا ومهتمًا بشدة بالإيمان المسيحي، وقد أثار هذا التحول إعجاب رجل الجيش السابق بـ "عمق صلاته" ومعرفة الكتاب المقدس، وتحدث بلا نهاية وبعاطفة عن يسوع".

وقال هيتشكوت إنه: "مصدوم من تصرفات سويلمين المشتبه بها في عطلة نهاية الأسبوع".

وقال بول بايز، أسقف ليفربول: "نصلي من أجل كل من نؤكده ونرحب به، وأحد الأشياء التي نصلي من أجلها هو أن يكبروا في قداسة وحكمة، للأسف ، في حالة هذا الرجل لا يبدو أن هذا قد حدث".

وأعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار سيارة خارج مستشفى النساء بمدينة ليفربول شمالي إنجلترا الأحد الماضي.