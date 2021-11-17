حرس الحدود البولندي: المهاجرون ينشئون مخيما جديدا على الحدود البيلاروسية البولندية

أعلن حرس الحدود البولندي، اليوم الأربعاء، أن المهاجرين أقاموا معسكراً آخر على الحدود البيلاروسية البولندية.

وارسو - سبوتنيك. وجاء في بيان حرس الحدود: "مجموعة من الأجانب تتجول على الجانب البيلاروسي بالقرب من ممر "بروزغي" الحدودي. إنه مخيم جديد".

وِأشار البيان إلى أنه في المخيم القديم، على بعد بضع مئات الأمتار، لا يزال الناس متواجدين. في المجموع، يتجول حوالي ألف أجنبي في هذه المنطقة؛ والبقية نقلتهم الخدمات الخاصة البيلاروسية.

وأظهر مقطع فيديو مصور من الجو نشره حرس الحدود البولندي، أن المخيم أقيم على الجانب البيلاروسي في المنطقة المجاورة مباشرة لسياج الأسلاك الشائكة. هناك خيام في المخيم، ونيران مشتعلة، ويمكن رؤية حركة الناس.

هذا وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، منذ عدة أيام، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.

وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة.

ومن جهته، أعلن نائب رئيس قسم الحماية من الإشعاعات والكيماويات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، إيغور ماليك، أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن البولندية استخدمت ضد المهاجرين الذين يحاولون التسلل إلى بولندا، مواد كيميائية سامة.

وعقب اجتماع في مكتب الأمن القومي بمشاركة الرئيس البولندي، أندريه دودا، قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي، ياكوب كوموه، إن حلفاء الناتو يعرضون على وارسو المساعدة على الحدود مع بيلاروس، حيث يحتشد المهاجرون، وأن بولندا تدرس هذا الخيار.

إلى ذلك أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن اعتزام بولندا إشراك حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حل أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروس، أمر استفزازي وخطير، وقد يؤدي إلى التصعيد.