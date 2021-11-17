تركيا تعلن بناء حاملة طائرات بالتعاون مع إسبانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن أنقرة شاركت إسبانيا في بناء حاملة طائرات.

جاء إعلان أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في العاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي قوله: "بنينا مع إسبانيا حاملة طائرات".

وعن علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي، قال أردوغان: "على الاتحاد الأوروبي التعامل في علاقاته مع بلدنا من منظور استراتيجي واتخاذ خطوات ملموسة".

وحذر أردوغان من أن تتسبب "الحسابات الضيقة" لبعض دول الاتحاد الأوروبي في إضعاف التكتل وعلاقاته مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان أردوغان أعلن العام الماضي أن بلاده صنعت حاملة طائرات "الأناضول"، لأن تركيا بحاجة "لهذا الردع في البحار"، على حد تعبيره.

وقبل عدة سنوات، أعرب الرئيس التركي، عن أمله في تمكن بلاده من صنع حاملة طائرات في المستقبل.

وشدد أردوغان على ضرورة تطوير قدرات بلاده في الدفاع والردع باستخدام الموارد المحلية والوطنية.

وأضاف "لا يمكننا التوقف والتباطؤ، خاصة فيما يتعلق بمسيرة تطوير الصناعات الدفاعية والعسكرية، وقبل كل شيء فإن موقعنا الاستراتيجي لا يسمح لنا بذلك".