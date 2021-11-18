وزير الدفاع الأوكراني الجديد يزور الولايات المتحدة

كييف– سبوتنيك. وقال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، السكرتير الصحفي لوفد كييف في مجموعة الاتصال الثلاثية حول دونباس، أليكسي أريستوفيتش، على هواء قناة "أي سي تي في": "سيمضي وزير الدفاع ريزنيكوف والعديد من المسؤولين الذين لهم علاقة بالدفاع، في الولايات المتحدة وكندا أسبوعاً. ستجري هناك مناقشة مسائل الدفاع".

هذا وكان السكرتير الصحفي للبنتاغون، جون كيربي، قد صرح سابقاً، أن وزير الدفاع الأمريكي للويد أوستن سيستقبل الخميس نظيره الأوكراني الجديد لمناقشة تطوير تعاون البلدين في مجال الدفاع.

وتدهورت العلاقات الروسية الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

ويذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.

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