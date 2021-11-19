كيم كارداشيان تستأجر طائرة لنقل 130 لاعبة كرة قدم أفغانية وعائلاتهن إلى بريطانيا

قامت النجمة العالمية كيمبرلي نويل كارداشيان ويست، والتي تعرف باسمها المختصر كيم كارداشيان باستئجار طائرة من منظمة يهودية لنقل 130 لاعبة كرة قدم أفغانية إلى بريطانيا مع عائلاتهن.

وحسب ما نشرته النجمة الأفغانية خالدة بوبال كابتن منتخب أفغانستان لكرة القدم السابقة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت: "وصلت إلى بريطانيا مجموعة من لاعبات كرة القدم الأفغانيات وعائلاتهن ، اللاتي فرت إلى باكستان بعد سيطرة طالبان على أفغانستان".

گروهی از فوتبالیست‌های دختر افغانستان و خانواده‌های شان که پس از تسلط طالبان در افغانستان به پاکستان فرار کرده بودند، به بریتانیا رسیدند.

هواپیمای حامل آنها توسط یک سازمان امدادی یهودی چارتر شده بود و هزینه آن را کیم کارداشیان وست پرداخت کرده است. https://t.co/HMk9m074Rv — Suhrab Sirat سهراب سیرت (@SuhrabSirat) November 18, 2021

وأكدت بوبال أن "الطائرة التي تقلهم مستأجرة من قبل منظمة إغاثة يهودية ودفع ثمنها كيم كارداشيان ويست".

وشكرت كابتن منتخب أفغانستان السابقة كارداشيان قائلة: "شكرًا لك من أعماق قلبي على التبرع السخي بكل الأموال لهذه الرحلة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أكد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إجلاء مجموعة ثانية من 57 لاجئا من أفغانستان مرتبطين بلعبة كرة القدم وكرة السلة للسيدات، تتألف بشكل أساسي من النساء والأطفال ، قد اكتمل بعد مفاوضات.

Great mission accomplished team landed safely in UK 🇬🇧 🛬 Now, time to get as much support as possible to help them in their resettlement process. 130 people made it safe. Thanks to everyone 🙏💪✈️🛬 pic.twitter.com/y5zYWAbVdD — Khalida Popal (@khalida_popal) November 18, 2021

في وقت سابق من هذا العام، أجلت أستراليا أكثر من 50 لاعبة أفغانية وعائلاتهن، بعد ضغط من قبل شخصيات بارزة من عالم الرياضة، في حين تم منح العديد من لاعبات فريق كرة القدم الوطني للشابات في أفغانستان حق اللجوء في البرتغال.

واستولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان منتصف أغسطس/ آب الماضي، مؤكدين أنهم منفتحون على التعامل مع المجتمع، حيث وعدوا بعدم تكرار تجربتهم السابقة، والتي كانت تحظر تعليم الفتيات وخروج النساء إلى الأماكن العامة دون وجود محرم معهم.

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