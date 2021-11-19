البيت الأبيض يكشف عن الحالة النفسية للرئيس بايدن قبل دخوله المستشفى

كشف البيت الأبيض عن الحالة النفسية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل دخوله المستشفى، اليوم الجمعة.‏

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "بايدن تواصل مع نائبته، كامالا هاريس، ورئيس أركان البيت الأبيض، رونالد كلاين، في حوالي الساعة 11:35 صباح اليوم، وكان في حالة معنوية جيدة، وأنه كان في تلك الفترة يواصل ممارسة مهامه الرئاسية".

وأكدت جين بساكي أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبقى في مركز والتر ريد الطبي، حيث يستكمل باقي روتينه البدني".

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

وكان بايدن سلم صلاحياته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس أثناء وجوده تحت التخدير في المستشفى.

وذهب الرئيس الأمريكي إلى مركز والتر ريد "لإجراء فحص روتيني، وسيخضع لتنظير القولون الروتيني، كما حدث مع الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش في عامي 2002 و2007، ووفقا للإجراء كما هو موضح في دستور الولايات المتحدة الأمريكية، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة قصيرة من الوقت أثناء وجوده تحت التخدير"، بحسب ما صرحت به جين بساكي في وقت سابق.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطاته إلى نائبته، منذ أن تولت إدارته السلطة في الولايات المتحدة.