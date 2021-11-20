إصابة 7 خلال احتجاجات على إجراءات كورونا في هولندا

أصيب سبعة أشخاص في مدينة روتردام بهولندا، على أثر احتجاجات عنيفة ضد إجراءات كورونا في البلاد.

وحسب تصريحات لرئيس البلدية أحمد أبو طالب في مؤتمر صحفي، صباح اليوم، قال: "رجال الشرطة أجبروا حتى على سحب بنادقهم وإطلاق النار"، منددا بما قال غنها أعمال شغب، حيث وصفها بأنها "عربدة عنف".

وقالت السلطات إن أكثر من 20 شخصا اعتقلوا، خلال احتجاجات مساء الجمعة، حيث أشعل عدة مئات من المتظاهرين النار في سيارات وأطلقوا الألعاب النارية ورشقوا الشرطة بالحجارة، فيما ردت الشرطة بإطلاق طلقات تحذيرية وخراطيم المياه، حسب "رويترز".

وقد اندلعت الاحتجاجات على خلفية ما أعلنت عنه الحكومة من خطط لفرض قيود على الأحداث الداخلية بما يتماشى مع قاعدة "جي 3).

وقد فرضت هولندا، في نهاية الأسبوع الماضي، إغلاقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أسابيع أولية، لكن عدد الإصابات الجديدة ظل في الآونة الأخيرة عند مستوى قياسي.

وأعلنت السلطات الهولندية، أول أمس الخميس، تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 13 ألف إصابة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك