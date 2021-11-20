ترامب راض عن حكم قضائي أثار غضب بايدن والعديد من الأمريكيين

عبّر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن رضاه عن حكم قضائي صدر أمس الجمعة، والذي أثار ‏غضب سلفه جو بايدن والعديد من الأمريكيين.‏

وكانت هيئة المحلفين وجدت أن المراهق، كايل ريتنهاوس، البالغ من العمر 18 عاما، غير مذنب من جميع التهم الموجهة إليه في محاكمة اتهامه بالقتل في كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

واتهم ريتنهاوس بقتل شخصين وإصابة ثالث، بواسطة بندقية نصف آلية من طراز "AR-15" أثناء احتجاجات العدالة العرقية في كينوشا في 25 أغسطس/ آب 2020، والتي أقيمت بعد إطلاق الشرطة النار على المواطن الأمريكي، جاكوب بليك.

وتم توجيه إلى كايل ريتنهاوس وقتها تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل العمد من الدرجة الأولى، والقتل المتهور من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تهمتان تتعلقان بالسلامة من الدرجة الأولى بتهور.

وقال دونالد ترامب في بيان نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، أمس الجمعة: "تهانينا لكايل ريتنهاوس على أنه بريء من كل التهم".

وبرر ترامب سعادته بالحكم أنه "يقول في نصه "وُجد أنه غير مذنب"، وبالمناسبة إذا لم يكن هذا دفاعا عن النفس فلا شيء على المتهم"، بحسب قوله.

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"Congratulations to Kyle Rittenhouse for being found INNOCENT of all charges. It’s called being found NOT GUILTY—And by the way, if that’s not self defense, nothing is!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/D56gd2K56f — Liz Harrington (@realLizUSA) November 19, 2021

وكان ترامب دافع عن المراهق، كايل ريتنهاوس، في أغسطس 2020، وقال في مؤتمر صحفي أن ريتنهاوس "كان يحاول الابتعاد عنهم، على ما أعتقد، على ما يبدو، وسقط، ثم هاجموه بعنف شديد".

There were several protest marches in U.S. cities last night over the acquittal on all counts of Kyle Rittenhouse on Friday. Rittenhouse was on trial for the fatal shooting of two men and the injuring of a third during a protest last year in Kenosha, Wisconsin. pic.twitter.com/cuZlKkQ0hu — CBS Mornings (@CBSMornings) November 20, 2021

من ناحيته، دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار هيئة المحلفين، أمس الجمعة، وقال في بيان صحفي إن "نظام هيئة المحلفين يعمل"، لكنه أضاف أنه والعديد من الأمريكيين الآخرين "غاضبون وقلقون" بشأن الحكم.

While the verdict in Kenosha will leave many Americans feeling angry and concerned, myself included, we must acknowledge that the jury has spoken. My full statement: https://t.co/mx51kR6ZUh — President Biden (@POTUS) November 19, 2021

​وجاء تعليق بايدن على براءة كايل ريتنهاوس بعد خروجه من مركز والتر ريد العسكري الطبي، أمس الجمعة، حيث أجرى فحصا طبيا روتينيا، وتولت نائبته، كامالا هاريس منصبه خلال فترة تخديره.