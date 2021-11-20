أول صور وفيديوهات للاعبة التنس الصينية بينغ شواي بعد اختفائها الغامض

كشفت شخصية بارزة في وسائل الإعلام الحكومية الصينية، اليوم السبت، عن أول تطورات بشأن اختفاء لاعبة ‏التنس الصينية، بينغ شواي.‏

ونشر هو شيغين، رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، عبر حسابه على موقع "تويتر" صورا يزعم أنها حديثة لبينغ شواي وتعكس "وضعها الحالي"، بحسب تعبيره.

وقال في تغريدة له: " أكدت من خلال مصادري الخاصة اليوم أن هذه الصور هي بالفعل حالة بينغ شواي الحالية".

وتابع هو شيغين أن

"شواي مكثت في الأيام القليلة الماضية داخل منزلها بحرية ولا تريد أن يتم إزعاجها".

وأردف أن بينغ شواي "ستظهر في الأماكن العامة وتشارك في بعض الأنشطة قريبا".

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

كما نشر رئيس تحرير "غلوبال تايمز" عبر حسابه على "تويتر" مقطعي فيديو يظهران أن "بينغ شواي كانت تتناول العشاء مع مدربها وأصدقائها في أحد المطاعم، ولفت إلى أن محتوى الفيديو يظهر بوضوح أنه تم تصويرهما، اليوم السبت، بتوقيت العاصمة الصينية بكين".

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

وتعود ملكية صحيفة "غلوبال تايمز" الصادرة بالإنجليزية إلى صحيفة الشعب اليومية، وهي صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

واختفت نجمة التنس الصينية، بينغ شواي، منذ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عندما كتبت على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "وايبو" أن نائب رئيس الوزراء السابق، تشاوي جاولي، أجبرها على ممارسة الجنس معه.

وظل منشور شواي متاحا لمدة 20 دقيقة فقط، قبل أن يتم حذفه.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إثباتا "يمكن التحقق منه" على سلامة نجمة التنس الصينية المفقودة، بينغ شواي.

وتوجهت نجمة التنس، ناعومي أوساكا، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتعبير عن قلقها بشأن اختفاء بينغ شواي الغامض، وقالت إنها "مصدومة" مما حدث.