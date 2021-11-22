قائد المجلس العسكري في ميانمار يغيب عن قمة زعماء الصين-آسيان

قال مصدران مطلعان على قمة لزعماء الصين-آسيان، اليوم الاثنين، إن قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ يغيب عن القمة التي تجرى عن بعد.

وقال المصدران، وهما من حكومتي اثنتين من الدول المشاركة، إن ميانمار سيمثلها بدلا من ذلك سفيرها لدى الصين، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة، إن الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول تحررتا من كآبة الحرب الباردة، واشتركتا في الحفاظ على استقرار المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه القول إن قمة الصين-آسيان، التي تجرى احتفالا بمرور 30 عاما على انطلاقها، ستساعد في السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.