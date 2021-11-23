رئيس الوزراء الإسرائيلي: لسنا طرفا في الاتفاق النووي الإيراني ولا نلتزم به

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق النووي الإيراني وغير ملزمة به وموقفها منه لم يتغير.

القاهرة -سبوتنيك. وقال بينيت في كلمة له خلال مؤتمر السياسة والأمن بجامعة رايشمان: "حتى إن كان هناك تشديد للاتفاق النووي فلسنا طرفا فيه وغير ملزمين به.. موقفنا من الاتفاق النووي لم يتغير".

وتابع بينيت قائلا: "إيران من أكثر الدول تطورا في برنامجها النووي لقد حاصر الإيرانيون إسرائيل بالصواريخ وهم جالسون بأمان في طهران. إنهم يضايقوننا من بعيد، ويستنزفون طاقتنا ويضروننا".