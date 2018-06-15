قرار ملكي حاسم... المغرب يعلق رسميا على دول صوتت ضده (فيديو)

قال مصطفى الخلفي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، إنه "من المؤسف أن عددا من الدول لم تصوت لصالح المغرب"، لاستضافة كأس العالم 2026.

وأضاف الخلفي في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته من أجل الاستعداد للترشح من أجل كسب رهان استضافة مونديال 2030، لافتا إلى أن المغرب معبأ ومصمم على إنجاز المشاريع التي أعلن عنها في ملف الترشح من بناء ملاعب وطرق وغيرها من المشاريع.

وقد فاز الملف الثلاثي، الذي تقدمت به أمريكا والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، وحصل على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.

وصوتت 7 دول عربية لصالح الملف الثلاثي، هي السعودية، والإمارات، والأردن، ولبنان، والبحرين، والكويت، والعراق، بينما صوتت 14 دولة عربية أخرى لصالح المغرب على رأسها مصر، والجزائر، وعمان، وفلسطين، وقطر، وجيبوتي، والصومال، ومالي، وموريتانيا، وليبيا، وتونس، واليمن، وجزر القمر، وسوريا.

ويتزامن المؤتمر الصحفي، مع إعلان المملكة المغربية، مساء الخميس، عدم مشاركتها في اجتماع لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة العربية السعودية، فيما يشبه أول رد فعل رسمي على التصويت، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

وقال بيان لوزارة الثقافة والاتصال بالمغرب، الخميس، إن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، لن يشارك في أشغال اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، موضحةً أن غياب الوزير المغربي عن الموعد نفسه، الذي سيتم عقده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 23 يونيو (حزيران) الجاري، يأتي لارتباطات متعلقة بالأجندة.

© AFP 2018 / بيان مفاجئ للمغرب بشأن التحالف العربي... ورسالتان من الملك سلمان وترامب

وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربية، هاتف سفراء عدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية في الرباط، التي صوّتت لصالح ملف المغرب لاحتضان المونديال، وشكرهم على الموقف الداعم لملف المغرب.

وحسب الصحيفة، فقد أجرى بوريطة اتصالات هاتفية، خصوصا مع كل من سفير الجزائر في الرباط، إضافة إلى سفراء كل من مصر وسلطنة عمان ونيجيريا وتونس، وعبّر لهم عن "شكر وتقدير المملكة لهم على دعم ومساندة ملف المغرب لاحتضان المونديال وعلى الموقف الأخوي الثابت والالتزام بالكلمة والتضامن الحقيقي في المحطات المهمة".