محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين بموقفه من "الخسارة العالية" للمنتخب

قال المستشار بالديوان الملكي، المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني، إن خسارة المنتخب السعودي أمام روسيا، في افتتاح بطولة كأس العالم، أمس، "مؤلمة".

وأضاف في تغريدات على "تويتر"، أن "‏من حزنوا لحضور الأمير محمد بن سلمان المباراة ليلة العيد وعودته الفورية رغم المشقة. سموّه أصر. قالوا له عن المستوى واحتمالية الخسارة العالية، فردّ: أنا مع منتخبنا غالبا أو مغلوبا. من حسنات حضوره هذا الاستقبال الكبير والتكريم لوطننا بكونه ضيف الشرف للافتتاح رغم منافاة ذلك للبرتوكول".

وتابع: "خسارتنا مؤلمة.. غضب الجماهير العاشقة للأخضر منطقي ومبرر. واستغلال ذلك من الأعداء للتحريض والشماتة وتصفية الحسابات مفهوم ومتوقع. نأمل وندعو أن يكون للأخضر بصمته في المباريات القادمة. لا نراهن على ذلك ولكن نتمناه. رهاننا الحقيقي هو مستقبل رياضي يليق بوطننا ومكانته".

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الروسية موسكو صباح الخميس 14 يونيو/حزيران، من أجل حضور المباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا والسعودية.

وفور هبوطه للأراضي الروسية، قام ابن سلمان بالتوقيع على الكرة التذكارية الخاصة بكأس العالم 2018، وتولى مهمة إحضار الكرة لبن سلمان، زابيفاكا تميمة المونديال.