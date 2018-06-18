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بي إن سبورت

السعودية ترد على "بي إن سبورت" ببيان شديد اللهجة

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
كأس العالم لكرة القدم 2018
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أصدر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بياناً، رد فيه على قنوات "بي إن سبورت" القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2018، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستنكر الاتحاد، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ما اعتبر أنه سعي من قبل قنوات "بي إن سبورت" لاستغلال حصولها على حقوق بث البطولات العالمية، وذلك لنشر رسائل سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة، على حد وصفه.

مؤتمر صحفي حول كأس العالم - 2018 في روسيا
© Sputnik . Aleksei Danichev
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ودعا كافة اتحادات الإعلام القارية، والإقليمية، والعالمية، إلى ردع مثل هذه التوجهات، قائلاً: "إن ممارسات القناة تبينت بوضوح تام في التغطية الحالية لكأس العالم 2018، في روسيا".

وأضاف أن القناة استغلت خسارة المنتخب السعودي "لتنفث من خلال محلليها وضيوفها أهدافها البغيضة"، على حد تعبيره.

وكان عدد من السعوديين قد أعربوا عن غضبهم بسبب بعض التعليقات التي صدرت عقب خسارة المنتخب السعودي في افتتاح منافسات كأس العالم بخماسية نظيفة أمام روسيا، يوم الخميس الماضي.

​وأطلق السعوديون وسما باسم "#عريضة_رياضة_بلا_سياسة"، الذي شهد تفاعلاً كبيراً، حيث أطلق نشطاء ورموز رياضية مبادرة للاحتجاج ضد "تسييس الرياضة" على حد تعبيرهم، وطالبوا "الفيفا" بالتحرك الفوري تجاه مجموعة beIN SPORT.

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