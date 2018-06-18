السعودية ترد على "بي إن سبورت" ببيان شديد اللهجة

أصدر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بياناً، رد فيه على قنوات "بي إن سبورت" القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2018، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستنكر الاتحاد، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ما اعتبر أنه سعي من قبل قنوات "بي إن سبورت" لاستغلال حصولها على حقوق بث البطولات العالمية، وذلك لنشر رسائل سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة، على حد وصفه.

© Sputnik . Aleksei Danichev الفيفا تصدر بيان شديد اللهجة لمساندة قناة قطرية في أزمتها

ودعا كافة اتحادات الإعلام القارية، والإقليمية، والعالمية، إلى ردع مثل هذه التوجهات، قائلاً: "إن ممارسات القناة تبينت بوضوح تام في التغطية الحالية لكأس العالم 2018، في روسيا ".

وأضاف أن القناة استغلت خسارة المنتخب السعودي "لتنفث من خلال محلليها وضيوفها أهدافها البغيضة"، على حد تعبيره.

وكان عدد من السعوديين قد أعربوا عن غضبهم بسبب بعض التعليقات التي صدرت عقب خسارة المنتخب السعودي في افتتاح منافسات كأس العالم بخماسية نظيفة أمام روسيا، يوم الخميس الماضي.

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يستنكر سعي قنوات "بي إن سبورت" لاستغلال حصولها على حقوق بث البطولات العالمية بنشر رسائل سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة، ويدعو كافة اتحادات الإعلام القارية والإقليمية والعالمية إلى ردع مثل هذه التوجهات الرخيصة#عريضة_رياضة_بلا_سياسة pic.twitter.com/LnOq5RfRFp — الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي (@ssmfksa) June 17, 2018

​وأطلق السعوديون وسما باسم "#عريضة_رياضة_بلا_سياسة"، الذي شهد تفاعلاً كبيراً، حيث أطلق نشطاء ورموز رياضية مبادرة للاحتجاج ضد "تسييس الرياضة" على حد تعبيرهم، وطالبوا "الفيفا" بالتحرك الفوري تجاه مجموعة beIN SPORT.

مبادرة: #عريضة_رياضة_بلا_سياسة

تبناها مجموعة من الرموز الرياضية السعودية والعربية للاحتجاج ضد التسييس القبيح للرياضة الذي تقوم به "بي ان سبورت" التابعة ل #تنظيم_الحمدين.

امبراطوريات الزيف الإعلامي مصيرها للزوال.

سجل موقفك:https://t.co/l7nEVFqwMA#SportWithoutPolitics — سعود القحطاني (@saudq1978) June 17, 2018