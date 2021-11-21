تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/الفاكهة-الصغرة-تناولها-يفيد-الأمعاء-والقولون-وجودة-النوم-1050767388.html
"الفاكهة الصغيرة"... تناولها يفيد الأمعاء والقولون وجودة النوم
"الفاكهة الصغيرة"... تناولها يفيد الأمعاء والقولون وجودة النوم
كشفت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا، عن "الفاكهة الصغيرة" التي يعتبر تناولها مفيدا للغاية لصحة الأمعاء، وتفعل الكثير لصحة القولون وتحسن جودة النوم ومستويات... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T16:51+0000
2021-11-21T16:51+0000
الأخبار
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104558/72/1045587200_0:87:1158:742_1920x0_80_0_0_d9c25b50c9c081d9435af9eaa38235c6.jpg
ووفقًا للدراسة الجديدة، يكون للعنب تأثير إيجابي على الأمعاء وكذلك على مستويات الكوليسترول وحمض الصفراء، مشيرة إلى أن الخبراء أكدوا أن صحة الأمعاء أكثر أهمية مما لا يدركه البعض، لأنها تساعد على محاربة الأمراض، علاوة على أنها تتواصل مع العقل للمساعدة في الصحة العامة لبقية الجسم.وأضافت الدراسة، أن "العديد من الفوائد الصحية للعنب تأتي من محتواه العالي من الألياف والمواد الكيميائية النباتية، التي تسمى بمضادات الأكسدة"، مشيرة إلى أن من بينها الكاتيكين الذي يساعد في علاج الالتهابات في الجسم وتعزيز مستويات البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتحقيق التوازن بين الجراثيم المعوية.وحسب دراسة جامعة كاليفورنيا، "تناول المشاركون 46 غراما من مسحوق العنب يوميا، وبعد 4 أسابيع، انخفض الكوليسترول الضار بنسبة 5.9%، علاوة على زيادة تنوع ميكروبيوم أمعاء المشاركين بشكل ملحوظ".
https://arabic.sputniknews.com/20211020/فوائد-غير-متوقعة-لثفل-العنب-ليس-قمامة-بل-كنز-1050486186.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104558/72/1045587200_0:51:1158:778_1920x0_80_0_0_85d86d72b22ee426a2bd2e01b3365690.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, مجتمع, علوم

"الفاكهة الصغيرة"... تناولها يفيد الأمعاء والقولون وجودة النوم

16:51 GMT 21.11.2021
© SputnikFruits vendor at the new spot in Delhi's Mehrauli constituency
Fruits vendor at the new spot in Delhi's Mehrauli constituency - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا، عن "الفاكهة الصغيرة" التي يعتبر تناولها مفيدا للغاية لصحة الأمعاء، وتفعل الكثير لصحة القولون وتحسن جودة النوم ومستويات الكوليسترول والصفراء.
عنب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2021
فوائد غير متوقعة لثفل العنب... ليس قمامة بل كنز
20 أكتوبر, 09:38 GMT
ووفقًا للدراسة الجديدة، يكون للعنب تأثير إيجابي على الأمعاء وكذلك على مستويات الكوليسترول وحمض الصفراء، مشيرة إلى أن الخبراء أكدوا أن صحة الأمعاء أكثر أهمية مما لا يدركه البعض، لأنها تساعد على محاربة الأمراض، علاوة على أنها تتواصل مع العقل للمساعدة في الصحة العامة لبقية الجسم.
وأضافت الدراسة، أن "العديد من الفوائد الصحية للعنب تأتي من محتواه العالي من الألياف والمواد الكيميائية النباتية، التي تسمى بمضادات الأكسدة"، مشيرة إلى أن من بينها الكاتيكين الذي يساعد في علاج الالتهابات في الجسم وتعزيز مستويات البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتحقيق التوازن بين الجراثيم المعوية.
وحسب دراسة جامعة كاليفورنيا، "تناول المشاركون 46 غراما من مسحوق العنب يوميا، وبعد 4 أسابيع، انخفض الكوليسترول الضار بنسبة 5.9%، علاوة على زيادة تنوع ميكروبيوم أمعاء المشاركين بشكل ملحوظ".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"