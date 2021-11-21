تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/النقد-الدولي-يتوقع-تحقيق-العراق-نموا-أعلى-من-دول-الخليج-لعام-2021-1050763821.html
"النقد الدولي" يتوقع تحقيق العراق نموا اقتصاديا أعلى من دول الخليج لعام 2021
"النقد الدولي" يتوقع تحقيق العراق نموا اقتصاديا أعلى من دول الخليج لعام 2021
أكد صندوق النقد الدولي أن العراق سيحقق معدل نمو عال، مقارنة بالدول الخليجية، خلال العام الحالي 2021. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T10:03+0000
2021-11-21T10:03+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبارالعراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1050478160_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8ec45bf6f89f0ea3b4a2d1daa783a02.jpg
وحسب جدول أصدره الصندوق ونشره موقع السومرية نيوز العراقي، قال: "من المتوقع أن يحقق العراق نموا اقتصاديا لعام 2021 أعلى من دول الخليج الغنية بالنفط".وأوضح أن هذا النمو الاقتصادي سيكون بواقع 3.6%، لافتا إلى أن "النمو الاقتصادي ل‍دول الخليج العربي والدول المجاورة للعراق سيشهد تفاوتا".وحول نمو الدول الخليجية، أظهر جدول الصندوق توقعاته الأقل لها، حيث قال إن السعودية ستشهد "نموا اقتصاديا يبلغ 2.8%"، بينما ستحقق عمان ما مقداره 2.5%، وقطر 1.9%، فيما ستشهد الكويت نموا اقتصاديا يبلغ 0.9%، أما الإمارات فستشهد نموا يصل إلى 2.2%.يشار إلى أن لقاء كان قد جمع بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في مقر إقامة الأول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال زيارته الرسمية التي استمرت عدة أيام، حيث ناقش الكاظمي ورئيس البنك الدولي التعاون بين الجانبين فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية، التي تشمل مجالات المياه والمطارات والغاز الطبيعي.** تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20200324/نواب-عراقيون-البنك-الدولي-غير-مستعد-لمناقشة-منح-أي-قرض-جديد-لبغداد-1044953824.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1050478160_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_555f302f1025f315f48b8b668c1bce36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, أخبارالعراق اليوم

"النقد الدولي" يتوقع تحقيق العراق نموا اقتصاديا أعلى من دول الخليج لعام 2021

10:03 GMT 21.11.2021
© REUTERS / Yuri Gripasصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / Yuri Gripas
تابعنا عبر
أكد صندوق النقد الدولي أن العراق سيحقق معدل نمو عال، مقارنة بالدول الخليجية، خلال العام الحالي 2021.
وحسب جدول أصدره الصندوق ونشره موقع السومرية نيوز العراقي، قال: "من المتوقع أن يحقق العراق نموا اقتصاديا لعام 2021 أعلى من دول الخليج الغنية بالنفط".
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال جلسة البرلمان العراقي في بغداد، العراق 8 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2020
نواب عراقيون: البنك الدولي غير مستعد لمناقشة منح أي قرض جديد لبغداد
24 مارس 2020, 10:20 GMT
وأوضح أن هذا النمو الاقتصادي سيكون بواقع 3.6%، لافتا إلى أن "النمو الاقتصادي ل‍دول الخليج العربي والدول المجاورة للعراق سيشهد تفاوتا".
وحول نمو الدول الخليجية، أظهر جدول الصندوق توقعاته الأقل لها، حيث قال إن السعودية ستشهد "نموا اقتصاديا يبلغ 2.8%"، بينما ستحقق عمان ما مقداره 2.5%، وقطر 1.9%، فيما ستشهد الكويت نموا اقتصاديا يبلغ 0.9%، أما الإمارات فستشهد نموا يصل إلى 2.2%.
يشار إلى أن لقاء كان قد جمع بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في مقر إقامة الأول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال زيارته الرسمية التي استمرت عدة أيام، حيث ناقش الكاظمي ورئيس البنك الدولي التعاون بين الجانبين فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية، التي تشمل مجالات المياه والمطارات والغاز الطبيعي.
** تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"