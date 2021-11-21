https://arabic.sputniknews.com/20211121/مسؤولة-حزبي-الشارع-السوداني-لن-يقبل-بالاتفاق-بين-حمدوك-والجيش--1050765268.html

مسؤولة‎ ‎حزبية: ‎الشارع‎ ‎السوداني‎ ‎لن‎ ‎يقبل‎ ‎بالاتفاق‎ ‎بين‎ ‎حمدوك‎ ‎والجيش‎ ‎

مسؤولة‎ ‎حزبية: ‎الشارع‎ ‎السوداني‎ ‎لن‎ ‎يقبل‎ ‎بالاتفاق‎ ‎بين‎ ‎حمدوك‎ ‎والجيش‎ ‎

قالت‎ ‎‎الأمين‎ ‎العام‎ ‎للحزب‎ ‎الجمهوري‎ ‎السوداني، أسماء محمود، اليوم الأحد، أن‎" ‎الشارع‎ ‎السوداني‎ ‎الثائر‎ ‎لن‎ ‎يقبل‎ ‎بالاتفاق‎ ‎بين‎ ‎الجيش‎... 21.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-21T13:25+0000

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وطالبت في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما أسمته "العبث"، مضيفة أن "الجيش لن يتراجع عما فعله قبل الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولهذا فالثورة مستمرة".جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء السوداني المعزول وقائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت مبكر، اليوم الأحد، لحل الخلافات العالقة بينهما، بحسب قناة "العربية" السعودية.ووصل رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، إلى القصر الجمهوري، اليوم الأحد، لتوقيع الاتفاق السياسي مع الجيش السوداني.وتم الاتفاق خلال مراسم التوقيع على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وتعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة، وأن مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية، والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مع مراجعة أدائها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه، والعمل على بناء جيش قومي موحد.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك

https://arabic.sputniknews.com/20211121/وكالة-الجيش-يرفع-القيود-عن-تحركات-حمدوك-1050764160.html

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