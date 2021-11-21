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https://arabic.sputniknews.com/20211121/مسؤولة-حزبي-الشارع-السوداني-لن-يقبل-بالاتفاق-بين-حمدوك-والجيش--1050765268.html
مسؤولة‎ ‎حزبية: ‎الشارع‎ ‎السوداني‎ ‎لن‎ ‎يقبل‎ ‎بالاتفاق‎ ‎بين‎ ‎حمدوك‎ ‎والجيش‎ ‎
مسؤولة‎ ‎حزبية: ‎الشارع‎ ‎السوداني‎ ‎لن‎ ‎يقبل‎ ‎بالاتفاق‎ ‎بين‎ ‎حمدوك‎ ‎والجيش‎ ‎
قالت‎ ‎‎الأمين‎ ‎العام‎ ‎للحزب‎ ‎الجمهوري‎ ‎السوداني، أسماء محمود، اليوم الأحد، أن‎" ‎الشارع‎ ‎السوداني‎ ‎الثائر‎ ‎لن‎ ‎يقبل‎ ‎بالاتفاق‎ ‎بين‎ ‎الجيش‎... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T13:25+0000
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وطالبت في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما أسمته "العبث"، مضيفة أن "الجيش لن يتراجع عما فعله قبل الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولهذا فالثورة مستمرة".جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء السوداني المعزول وقائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت مبكر، اليوم الأحد، لحل الخلافات العالقة بينهما، بحسب قناة "العربية" السعودية.ووصل رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، إلى القصر الجمهوري، اليوم الأحد، لتوقيع الاتفاق السياسي مع الجيش السوداني.وتم الاتفاق خلال مراسم التوقيع على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وتعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة، وأن مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية، والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مع مراجعة أدائها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه، والعمل على بناء جيش قومي موحد.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211121/وكالة-الجيش-يرفع-القيود-عن-تحركات-حمدوك-1050764160.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

مسؤولة‎ ‎حزبية: ‎الشارع‎ ‎السوداني‎ ‎لن‎ ‎يقبل‎ ‎بالاتفاق‎ ‎بين‎ ‎حمدوك‎ ‎والجيش‎ ‎

13:25 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 13:42 GMT 21.11.2021)
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
قالت‎ ‎‎الأمين‎ ‎العام‎ ‎للحزب‎ ‎الجمهوري‎ ‎السوداني، أسماء محمود، اليوم الأحد، أن‎" ‎الشارع‎ ‎السوداني‎ ‎الثائر‎ ‎لن‎ ‎يقبل‎ ‎بالاتفاق‎ ‎بين‎ ‎الجيش‎ ‎السوداني‎ ‎ورئيس‎ ‎الوزراء‎ ‎المعزول‎ ‎عبد‎ ‎الله‎ ‎حمدوك،‎ ‎لأن‎ ‎هذه‎ ‎الصفقة‎ ‎لم‎ ‎تلمس‎ ‎القضية‎ ‎الأساسية‎ ‎وهي‎ ‎الانقلاب‎ ‎على‎ ‎الدستور‎ ‎والوثيقة‎ ‎الدستورية‎ ‎الموقعة‎ ‎العام 2019".
وطالبت في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما أسمته "العبث"، مضيفة أن "الجيش لن يتراجع عما فعله قبل الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولهذا فالثورة مستمرة".
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
وكالة: الجيش السوداني يرفع القيود عن تحركات حمدوك
21 نوفمبر, 11:15 GMT
جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء السوداني المعزول وقائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت مبكر، اليوم الأحد، لحل الخلافات العالقة بينهما، بحسب قناة "العربية" السعودية.
ووصل رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، إلى القصر الجمهوري، اليوم الأحد، لتوقيع الاتفاق السياسي مع الجيش السوداني.

وتم التوقيع، اليوم الأحد، على الاتفاق السياسي في السودان بين عبد الله حمدوك وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان.

وتم الاتفاق خلال مراسم التوقيع على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وتعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة، وأن مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية، والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مع مراجعة أدائها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه، والعمل على بناء جيش قومي موحد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك
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