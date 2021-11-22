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إعلام: الجزائر تصدر قرارا ضد الشاب خالد بعد تصريحات اعتبرت داعمة للمغرب
إعلام: الجزائر تصدر قرارا ضد الشاب خالد بعد تصريحات اعتبرت داعمة للمغرب
أصدرت السلطات الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، قرارا ضد المطرب الشاب خالد على خلفية تصريحات اعتبرها البعض داعمة لموقف المغرب في خلافه السياسي مع بلاده. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T19:49+0000
2021-11-23T09:56+0000
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ونقل الموقع عن مصادر خاصة قولها إنوزار الشاب خالد&nbsp;المغرب مؤخرا على هامش موسم "أصيلة" الثقافي، ومكث عدة أيام في المدينة المغربية التراثية الشهيرة، وشهدت الزيارة عدة لقاءات جمعته بمسؤولين مغاربة منهم وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير الخارجية الأسبق محمد بن عيسى.وكان الشاب خالد قد أحيا الأسبوع الماضي حفلا كبيرا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ويعد هذا الحفل الأول له في المملكة العربية السعودية، وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.تابع أحدث&nbsp;أخبار المغرب اليوم&nbsp;عبر سبوتنيك عربي.
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الأخبار, مجتمع, منوعات, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

إعلام: الجزائر تصدر قرارا ضد الشاب خالد بعد تصريحات اعتبرت داعمة للمغرب

19:49 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:56 GMT 23.11.2021)
© AP Photo / AMR NABILالمطرب الجزائري الشاب خالد
المطرب الجزائري الشاب خالد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / AMR NABIL
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أصدرت السلطات الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، قرارا ضد المطرب الشاب خالد على خلفية تصريحات اعتبرها البعض داعمة لموقف المغرب في خلافه السياسي مع بلاده.
الشاب خالد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2016
بالفيديو...الجزائري الشاب خالد يأسر جمهور "مهرجان قرطاج" بإيقاعات الراي
28 يوليو 2016, 19:35 GMT
ونقل الموقع عن مصادر خاصة قولها إن
"التعليمات التي صدرت لوسائل الإعلام الجزائرية بمنع أغاني خالد لم تكن "ورقية" بل شفهية، وأن الإذاعات التزمت بالقرار على الفور، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها أغاني خالد في الجزائر على خلفية مواقفه السياسية".
وزار الشاب خالد المغرب مؤخرا على هامش موسم "أصيلة" الثقافي، ومكث عدة أيام في المدينة المغربية التراثية الشهيرة، وشهدت الزيارة عدة لقاءات جمعته بمسؤولين مغاربة منهم وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير الخارجية الأسبق محمد بن عيسى.
وكان الشاب خالد قد أحيا الأسبوع الماضي حفلا كبيرا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ويعد هذا الحفل الأول له في المملكة العربية السعودية، وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.
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