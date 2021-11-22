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قدرة مقاتلة "سو-35" على مكافحة الطائرات الشبحية تتعزز
قدرة مقاتلة "سو-35" على مكافحة الطائرات الشبحية تتعزز
أفادت صحيفة بتزويد مقاتلة "سو-35" الروسية بعدة أجهزة رادار لكشف الأهداف المحددة لمهاجمتها. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T11:26+0000
2021-11-22T19:12+0000
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ومن المعروف أن مقاتلة "سو-35" تحتوي على رادار أو كاشوف "إربيس". وأعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أخيرا أن مصنع الأجهزة في مدينة ريازان الروسية صنع رادارين إضافيين لمقاتلة "سو-35" وكل منهما رادار الموجات السنتيمترية أو الطويلة التي تُستخدم لاكتشاف الأهداف الشبحية أو الخفية وهي أهداف يصعب اكتشافها لأنها تمتص قدرا كبيرا من موجات الرادار لكيلا تكشف عن وجودها.ولأن رادارات الموجات الطويلة تستطيع أن تكتشف الطائرات الشبحية فإن الضربات الأولى التي وجهتها القوات الأمريكية لوسائل الدفاع الجوي العراقية خلال عملية "عاصفة الصحراء" استهدفت الرادارات التي تستخدم الموجات الطويلة وتشكل بالتالي الخطر الأكبر على طائرات الشبح الأمريكية "إف-117" وفقا لـ"ميليتري ووتش".ويمثل الراداران الإضافيان تعزيزا كبيرا لقدرة مقاتلة "سو-35" على التعامل مع الأهداف الشبحية مع العلم أن رادارها الرئيسي "إربيس" يعتبر أقوى رادار كاشف من نوعه، فهو يضمن متابعة 30 هدفا جويا وضرب ثمانية منها في آن واحد.
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رصد عسكري, الأخبار

قدرة مقاتلة "سو-35" على مكافحة الطائرات الشبحية تتعزز

11:26 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 19:12 GMT 22.11.2021)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation مناورات جوية لمقاتلات "سو - 35 إس" التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020
 مناورات جوية لمقاتلات سو - 35 إس التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت صحيفة بتزويد مقاتلة "سو-35" الروسية بعدة أجهزة رادار لكشف الأهداف المحددة لمهاجمتها.
ومن المعروف أن مقاتلة "سو-35" تحتوي على رادار أو كاشوف "إربيس". وأعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أخيرا أن مصنع الأجهزة في مدينة ريازان الروسية صنع رادارين إضافيين لمقاتلة "سو-35" وكل منهما رادار الموجات السنتيمترية أو الطويلة التي تُستخدم لاكتشاف الأهداف الشبحية أو الخفية وهي أهداف يصعب اكتشافها لأنها تمتص قدرا كبيرا من موجات الرادار لكيلا تكشف عن وجودها.
ولأن رادارات الموجات الطويلة تستطيع أن تكتشف الطائرات الشبحية فإن الضربات الأولى التي وجهتها القوات الأمريكية لوسائل الدفاع الجوي العراقية خلال عملية "عاصفة الصحراء" استهدفت الرادارات التي تستخدم الموجات الطويلة وتشكل بالتالي الخطر الأكبر على طائرات الشبح الأمريكية "إف-117" وفقا لـ"ميليتري ووتش".
ويمثل الراداران الإضافيان تعزيزا كبيرا لقدرة مقاتلة "سو-35" على التعامل مع الأهداف الشبحية مع العلم أن رادارها الرئيسي "إربيس" يعتبر أقوى رادار كاشف من نوعه، فهو يضمن متابعة 30 هدفا جويا وضرب ثمانية منها في آن واحد.
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