https://arabic.sputniknews.com/20211122/مفوضية-الانتخابات-الليبية-تغلق-باب-الترشح-لانتخابات-الرئاسة-بعد-ترشح-أكثر-من-80-شخصا-1050775783.html

مفوضية الانتخابات الليبية تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة بعد ترشح أكثر من 80 شخصا

مفوضية الانتخابات الليبية تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة بعد ترشح أكثر من 80 شخصا

أعلنت المفوضية العامة للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، عن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T14:34+0000

2021-11-22T14:34+0000

2021-11-22T14:34+0000

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وتقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما تقدم المستشار عقيلة صالح بأورق ترشحه السبت.ومن أبرز الأسماء التي تقدمت بأوراقها للترشح: المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق.يذكر أن المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه. وقالت في بيان إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم النظر في صحتها.تابع أحدث أخبار ليبيا اليوم عبر سبوتنيك عربي.

https://arabic.sputniknews.com/20211122/بينهم-200-امرأة-1600-مرشح-للانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-في-ليبيا-حتى-الآن-1050772504.html

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الانتخابات الرئاسية الليبية, الأخبار, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم