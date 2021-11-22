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مفوضية الانتخابات الليبية تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة بعد ترشح أكثر من 80 شخصا
مفوضية الانتخابات الليبية تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة بعد ترشح أكثر من 80 شخصا
أعلنت المفوضية العامة للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، عن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:34+0000
2021-11-22T14:34+0000
الانتخابات الرئاسية الليبية
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وتقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما تقدم المستشار عقيلة صالح بأورق ترشحه السبت.ومن أبرز الأسماء التي تقدمت بأوراقها للترشح: المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق.يذكر أن المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه. وقالت في بيان إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم النظر في صحتها.تابع أحدث أخبار ليبيا اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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الانتخابات الرئاسية الليبية, الأخبار, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

مفوضية الانتخابات الليبية تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة بعد ترشح أكثر من 80 شخصا

14:34 GMT 22.11.2021
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFAمجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري
مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
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أعلنت المفوضية العامة للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، عن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
بينهم 200 امرأة... 1600 مرشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا حتى الآن
22 نوفمبر, 10:18 GMT
وتقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما تقدم المستشار عقيلة صالح بأورق ترشحه السبت.
ومن أبرز الأسماء التي تقدمت بأوراقها للترشح: المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق.
يذكر أن المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه. وقالت في بيان إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم النظر في صحتها.
تابع أحدث أخبار ليبيا اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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