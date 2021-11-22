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تحذير: الأرق يسبب مرضا خطيرا
تحذير: الأرق يسبب مرضا خطيرا
حذر خبراء من أن عدم القدرة على النوم بشكل متكرر يمكن أن تصيب الإنسان بمرض خطير يتطور تدريجيا بمرور الوقت. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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يمكن أن يقود الأرق إلى تعطيل نظام التمثيل الغذائي، ويحفز إفراز هرمونات التوتر بما في ذلك الكورتيزول، والذي يؤدي بدوره إلى نوع من مقاومة الأنسولين، ما ينتهي برفع نسبة السكر في الدم، بحسب times of india.وهرمون الكورتيزول في هذه الحالة قد يعزز لدينا الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة أو المشروبات الغنية بالكربوهيدات والسكر، ما يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن والإصابة بالسكري من النوع الثاني.لا يرتبط الأرق فقط بزيادة إفراز هرمون الكورتيزول، بل يقلل أيضا من هرمون اللبتين.واللبتين هو المسؤول ضمن مهام أخرى عن حرق الدهون في الأنسجة الدهنية، وكذلك عن إرسال إشارات للدماغ تفيد بالشعور بالشبع، ما يعني نقصه تناول المزيد من الكربوهيدرات.وينصح الخبراء من يعانون من الأرق، بمتابعة مستويات السكر لديهم بشكل مستمر. ويحتاج الإنسان إلى ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم كل ليلة من أجل التمتع بصحة جيدة، بحسب دراسات علمية.
https://arabic.sputniknews.com/20200813/6-مشروبات-تحارب-القلق-وتحسن-من-جودة-النوم-1046266383.html
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الأخبار, مجتمع, منوعات

تحذير: الأرق يسبب مرضا خطيرا

11:45 GMT 22.11.2021
© Fotolia / Stokketeفتاة تعاني من الأرق
فتاة تعاني من الأرق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Fotolia / Stokkete
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حذر خبراء من أن عدم القدرة على النوم بشكل متكرر يمكن أن تصيب الإنسان بمرض خطير يتطور تدريجيا بمرور الوقت.
يمكن أن يقود الأرق إلى تعطيل نظام التمثيل الغذائي، ويحفز إفراز هرمونات التوتر بما في ذلك الكورتيزول، والذي يؤدي بدوره إلى نوع من مقاومة الأنسولين، ما ينتهي برفع نسبة السكر في الدم، بحسب times of india.
الأرق، السهر، النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2020
6 مشروبات تحارب القلق وتحسن من جودة النوم
13 أغسطس 2020, 14:34 GMT
وهرمون الكورتيزول في هذه الحالة قد يعزز لدينا الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة أو المشروبات الغنية بالكربوهيدات والسكر، ما يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن والإصابة بالسكري من النوع الثاني.
لا يرتبط الأرق فقط بزيادة إفراز هرمون الكورتيزول، بل يقلل أيضا من هرمون اللبتين.
واللبتين هو المسؤول ضمن مهام أخرى عن حرق الدهون في الأنسجة الدهنية، وكذلك عن إرسال إشارات للدماغ تفيد بالشعور بالشبع، ما يعني نقصه تناول المزيد من الكربوهيدرات.
وينصح الخبراء من يعانون من الأرق، بمتابعة مستويات السكر لديهم بشكل مستمر. ويحتاج الإنسان إلى ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم كل ليلة من أجل التمتع بصحة جيدة، بحسب دراسات علمية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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