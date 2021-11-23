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البيت الأبيض يرفض التعليق على أنباء خطط إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
البيت الأبيض يرفض التعليق على أنباء خطط إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، التعليق على أنباء وسائل الإعلام حول خطط الإدارة الأمريكية إرسال مستشارين عسكريين وأسلحة إلى أوكرانيا. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
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واشنطن – سبوتنيك. وقالت ساكي خلال إحاطة إعلامية على متن طائرة الرئاسة: "لا يوجد لدي إعلان بهذا الصدد".كانت شبكة "سي إن إن" ذكرت بالإشارة إلى مصادر، أن "إدارة بايدن تبحث إمكانية إرسال مستشارين عسكريين ومعدات حديثة بما فيها أسلحة إلى أوكرانيا".وبحسب المصادر، ستكون هذه الخطوة ردا على زيادة التواجد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية.كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال يوم الأحد، إن أوكرانيا تحت ستار مناورات "الناتو" في البحر الأسود، تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها الخاصة، لكنها يمكن أن تخلق كارثة أخرى لأوروبا بأكملها.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/بيسكوف-أوكرانيا-تسعى-إلى-حل-عسكري-لمشاكلها-تحت-ستار-مناورات-الناتو-1050764173.html
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العالم, الأخبار

البيت الأبيض يرفض التعليق على أنباء خطط إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

00:50 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 05:35 GMT 23.11.2021)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالسكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، التعليق على أنباء وسائل الإعلام حول خطط الإدارة الأمريكية إرسال مستشارين عسكريين وأسلحة إلى أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت ساكي خلال إحاطة إعلامية على متن طائرة الرئاسة: "لا يوجد لدي إعلان بهذا الصدد".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
بيسكوف: أوكرانيا تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها تحت ستار مناورات "الناتو"
21 نوفمبر, 11:15 GMT
كانت شبكة "سي إن إن" ذكرت بالإشارة إلى مصادر، أن "إدارة بايدن تبحث إمكانية إرسال مستشارين عسكريين ومعدات حديثة بما فيها أسلحة إلى أوكرانيا".
وبحسب المصادر، ستكون هذه الخطوة ردا على زيادة التواجد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية.
كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال يوم الأحد، إن أوكرانيا تحت ستار مناورات "الناتو" في البحر الأسود، تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها الخاصة، لكنها يمكن أن تخلق كارثة أخرى لأوروبا بأكملها.
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