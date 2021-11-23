تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/روسيا-تسلم-لبنان-صور-الأقمار-الصناعية-لانفجار-مرفأ-بيروت-الأردن-وإسرائيل-يوقعان-اتفاق-المياه-1052530337.html
روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت... الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه
روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت... الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه
الموضوعات: روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت، والأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه مقابل الطاقة، هو الأول من نوعه بين البلدين، ومفوضية... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T14:20+0000
2021-11-23T14:20+0000
راديو
عالم سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052501337_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_2276311fc551fe6ddafefd6f365a108c.png
روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت.. الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه مقابل الطاقة
روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت.. الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه مقابل الطاقة
روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروتقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد أن أجرى محادثات مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في موسكو إن روسيا أرسلت للبنان صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الضخم الذي هزه العام الماضي.وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الأسبوع الماضي إنها وافقت على تقديم الصور بموجب طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون. وكان ذلك الانفجار هو أسوأ كارثة يشهدها لبنان في وقت السلم.وتسبب الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، في مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الألوف وتدمير مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس/ آب 2020 ولا يزال التحقيق جاريا.قال الكاتب والمحلل السياسي، جورج العاقوري، إن:ولفت، العاقوري، إلى ضرورة أن تبقى هذه الصور سرية ولا يضطلع عليها وزير الخارجية أو أي من السياسيين وتسلم إلى القاضي، لأن ثمة العديد من الشكوك في وزير الخارجية بسبب ارتباطاته بالتيار الوطني الحر حليف حزب الله الذي يحاول عرقلة القاضي البيطار وعزله عن الملف.الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه مقابل الطاقة، وهو الأول من نوعه بين البلدينقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل والأردن وقعتا إعلان نوايا بشأن اتفاق المياه مقابل الطاقة، وذلك في أول اتفاق من نوعه بين البلدين. وبموجب المشروع ينتج الأردن 600 ميجاوات من الطاقة المتجددة لصالح إسرائيل، وتقوم إسرائيل بتحلية 200 مليون متر مكعب من المياه لصالح الأردن الذي يعاني شح المياه.وقال بيان أصدرته البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الإمارات، حيث وُقع الاتفاق، إن دراسات الجدوى ستبدأ في عام 2022.ووقع الاتفاق وزير تغير المناخ الإماراتي ووزير المياه والري الأردني ووزيرة الطاقة الإسرائيلية في معرض إكسبو 2020 العالمي الذي تستضيفه دبي حاليا.وقالت الإمارات، التي كانت أول دولة عربية خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي إنها راضية عن لعب دور في جعل الدولتين تبرمان هذا الاتفاق إظهارا لفوائد إقامة العلاقات الدبلوماسية.قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية الدكتور، جمال الشلبي، إن:وأوضح الشلبي، أن "هناك تحولا إيجابيا من البيت الأبيض تجاه الأردن وأن الأخير يحاول أن يرد عن طريق الموافقة على بعض القضايا، لا سيما وأن أمريكا هي الداعم الحقيقي للأردن ماليا ويسهم هذا الأمر في حل مشاكل البلاد الاقتصادية ويسهل عملية انخراط الأردن كلاعب أساسي في أزمات المنطقة حيث إن لعمان دور كبير في المسألة السورية كما أنه شريك أساسي في مشروع الشام الكبير".مفوضية الانتخابات الليبية تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تقدم أكثر من 85 مرشحاأغلقت المفوضية العليا للانتخابات الليبية بابا الترشح للانتخابات الرئاسية التي تجري في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول القادم. وقد ارتفع عدد المترشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بليبيا إلى أكثر من 85 مرشحا، فيما قال المجلس الأعلى للدولة إن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب ستعرض العملية للطعن القانوني في صحتها.وقالت مفوضية الانتخابات إن فروعها الثلاثة في طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) وسبها (جنوب) تراجع وتدقق في كافة طلبات المترشحين للتأكد من استيفاء متطلبات وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية.قال رئيس مجموعة العمل الوطني الدكتور، خالد الترجمان، إن:وأوضح، الترجمان، أن "الدول الفاعلة في الملف الليبي تدفع بقوة باتجاه إجراء الانتخابات عن طريق التلويح بعقوبات ضد معرقلي الانتخابات حيث تراجع الكثيرون عن التهديدات التي أطلقوها ضد المفوضية أو المترشحين بدليل هذا الكم الهائل من المرشحين، مستبعدا أن يتم عرقلة الانتخابات، لكنه شدد على أن الخوف الأساسي هو عدم قبول نتائج الانتخابات، حيث إن بعض الفصائل المسلحة والإسلاميين قد يصبحون حجر عثرة في قبول نتائج الانتخابات إذا لم تفرز من يريدون".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052501337_225:0:1158:700_1920x0_80_0_0_cde6dde000b0b1be5e561de562ada1e9.png
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, عالم سبوتنيك, аудио

روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت... الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه

14:20 GMT 23.11.2021
روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت.. الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه مقابل الطاقة
تابعنا عبر
الموضوعات: روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت، والأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه مقابل الطاقة، هو الأول من نوعه بين البلدين، ومفوضية الانتخابات الليبية تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تقدم أكثر من 85 مرشحا.

روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد أن أجرى محادثات مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في موسكو إن روسيا أرسلت للبنان صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الضخم الذي هزه العام الماضي.
وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الأسبوع الماضي إنها وافقت على تقديم الصور بموجب طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون. وكان ذلك الانفجار هو أسوأ كارثة يشهدها لبنان في وقت السلم.
وتسبب الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، في مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الألوف وتدمير مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس/ آب 2020 ولا يزال التحقيق جاريا.
قال الكاتب والمحلل السياسي، جورج العاقوري، إن:
"صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت مهمة جدا لسير التحقيقات وتحديد كيفية وقوع الانفجار، مشددا على أهمية تسليم الصور الجوية من قبل كافة الدول لفهم ما جرى في هذا اليوم، كما أكد أن هناك العديد من علامات الاستفهام التي تطرح في لبنان عن سبب تسليم الصور لوزير لخارجية وأنها لم تسلك المسار القانوني القضائي عبر المدعي العام ومن خلاله عبر وزارة العدل ومن ثم عبر التواصل وفق الآليات مع روسي".
ولفت، العاقوري، إلى ضرورة أن تبقى هذه الصور سرية ولا يضطلع عليها وزير الخارجية أو أي من السياسيين وتسلم إلى القاضي، لأن ثمة العديد من الشكوك في وزير الخارجية بسبب ارتباطاته بالتيار الوطني الحر حليف حزب الله الذي يحاول عرقلة القاضي البيطار وعزله عن الملف.

الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه مقابل الطاقة، وهو الأول من نوعه بين البلدين

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل والأردن وقعتا إعلان نوايا بشأن اتفاق المياه مقابل الطاقة، وذلك في أول اتفاق من نوعه بين البلدين. وبموجب المشروع ينتج الأردن 600 ميجاوات من الطاقة المتجددة لصالح إسرائيل، وتقوم إسرائيل بتحلية 200 مليون متر مكعب من المياه لصالح الأردن الذي يعاني شح المياه.
وقال بيان أصدرته البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الإمارات، حيث وُقع الاتفاق، إن دراسات الجدوى ستبدأ في عام 2022.ووقع الاتفاق وزير تغير المناخ الإماراتي ووزير المياه والري الأردني ووزيرة الطاقة الإسرائيلية في معرض إكسبو 2020 العالمي الذي تستضيفه دبي حاليا.
وقالت الإمارات، التي كانت أول دولة عربية خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي إنها راضية عن لعب دور في جعل الدولتين تبرمان هذا الاتفاق إظهارا لفوائد إقامة العلاقات الدبلوماسية.
قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية الدكتور، جمال الشلبي، إن:
"المجتمع الأردني لازال متحفظا على العلاقات مع اسرائيل ولا يقوم بالتطبيع معها، وإن التطبيع مقتصر على المستوى الرسمي، مضيفا أن الأردن يتصرف من منطلق مصلحته الوطنية حيث إنه يعاني اقتصاديا ومن حقه، كما يرى صاحب القرار، أن يتفاوض على مشاريع تخفف من الأزمة المالية، كما لفت إلى أن دولة الإمارات تدخل كداعم للعمل المشترك بين الأردن واسرائيل، مؤكدا أن هذا الاتفاق لم يكن ليتم إلا بتوافقات أردنية أمريكية".
وأوضح الشلبي، أن "هناك تحولا إيجابيا من البيت الأبيض تجاه الأردن وأن الأخير يحاول أن يرد عن طريق الموافقة على بعض القضايا، لا سيما وأن أمريكا هي الداعم الحقيقي للأردن ماليا ويسهم هذا الأمر في حل مشاكل البلاد الاقتصادية ويسهل عملية انخراط الأردن كلاعب أساسي في أزمات المنطقة حيث إن لعمان دور كبير في المسألة السورية كما أنه شريك أساسي في مشروع الشام الكبير".
مفوضية الانتخابات الليبية تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تقدم أكثر من 85 مرشحا
أغلقت المفوضية العليا للانتخابات الليبية بابا الترشح للانتخابات الرئاسية التي تجري في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول القادم. وقد ارتفع عدد المترشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بليبيا إلى أكثر من 85 مرشحا، فيما قال المجلس الأعلى للدولة إن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب ستعرض العملية للطعن القانوني في صحتها.
وقالت مفوضية الانتخابات إن فروعها الثلاثة في طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) وسبها (جنوب) تراجع وتدقق في كافة طلبات المترشحين للتأكد من استيفاء متطلبات وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية.
قال رئيس مجموعة العمل الوطني الدكتور، خالد الترجمان، إن:
"هذا الكم الهائل من الأصوات يعطي دلالة على أن الجميع يود أن يكون جزءا من العملية الديمقراطية الحديثة بالنسبة لليبيا، كما أن هناك من يحاول استغلال كونه مرشحا للرئاسة للمساومة على مناصب في مؤسسات الدولة أو الحصول على مكاسب ثم التنازل في وقت لاحق لغيره من خلال صفقات سياسية، مضيفا أن الكثير من المترشحين غير معروفين ولا علاقة لهم بالعمل السياسي وربما ليس لديهم المقدرة على تمويل حملة للانتخابات".
وأوضح، الترجمان، أن "الدول الفاعلة في الملف الليبي تدفع بقوة باتجاه إجراء الانتخابات عن طريق التلويح بعقوبات ضد معرقلي الانتخابات حيث تراجع الكثيرون عن التهديدات التي أطلقوها ضد المفوضية أو المترشحين بدليل هذا الكم الهائل من المرشحين، مستبعدا أن يتم عرقلة الانتخابات، لكنه شدد على أن الخوف الأساسي هو عدم قبول نتائج الانتخابات، حيث إن بعض الفصائل المسلحة والإسلاميين قد يصبحون حجر عثرة في قبول نتائج الانتخابات إذا لم تفرز من يريدون".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:01 GMTرحيل 4 مذيعات مصريات أشهرهن شيرين دويك... الوسط الإعلامي يتشح بالسواد
14:55 GMTشويغو: تصرفات القاذفات الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية تشكل تهديدا للصين أيضا
14:54 GMTظهور راموس وفيراتي في قائمة سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
14:51 GMT الكويت تفكر في نوع جديد من التأشيرات ليست للجميع
14:50 GMTانفجار في مصنع للصواريخ قرب العاصمة الصربية بلغراد...فيديو
14:43 GMTمعركة ضخمة بين أسماك القرش والطيور في أعماق المحيط... فيديو
14:41 GMTالتحالف يعلن مقتل 110 مسلحين من جماعة "أنصار الله" بعمليات في اليمن
14:38 GMTالموت يفجع محمد منير ويحضر الجنازة من داخل سيارته... فيديو
14:35 GMTترحيل تمثال رئيس أمريكي أسبق من نيويورك "لارتباطه بالعبودية"...فيديو
14:35 GMTبيلاروسيا تستعد عسكريا وتزيد نشاطها الاستخباراتي تحسبا لهجوم مفاجئ
14:33 GMTجينيفر لورانس تعترف بتفوق ليوناردو دي كابريو عليها في شباك التذاكر
14:20 GMTروسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت... الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه
14:16 GMTخبير: الوقود المصري لـ"حماس" مقابل أمن إسرائيل
14:14 GMTلبؤة "تأكل قلبا" بشراهة في حديقة الحيوان...فيديو
14:14 GMTالسفارة الفرنسية في إثيوبيا تدعو رعاياها إلى المغادرة "في أقرب وقت"
14:11 GMTكوريا الجنوبية تقرر طرح جزء من مخزونها الاستراتيجي للنفط بطلب من الولايات المتحدة
14:05 GMTالسلطات السورية تفرج عن متورطين في أعمال مسلحة بدرعا... صور
14:00 GMTأفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
13:58 GMTالحكومة النيجيرية ترفض تقريرا قضائيا يصف قتل المتظاهرين العام الماضي بـ"المجزرة"
13:56 GMTالسفير الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نعول على روسيا وإلا سنضطر لاتخاذ خطوات أحادية الجانب