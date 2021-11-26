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https://arabic.sputniknews.com/20211126/رسميا-كاف-يؤجل-موعد-السوبر-الأفريقي-بين-الأهلي-المصري-والرجاء-المغربي-1053304156.html
رسميا... "كاف" يؤجل موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي
رسميا... "كاف" يؤجل موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن موعد مباراة السوبر الأفريقي، بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية الأفريقية. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T13:46+0000
2021-11-26T13:46+0000
2021-11-26T13:46+0000
رياضة
كأس العالم
كأس السوبر الأفريقي
كاف
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وقرر "كاف" في اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الجمعة، الذي عقد في أحد الفنادق داخل مصر، إقامة مباراة السوبر الأفريقي في شهر فبراير/ شباط المقبل.وكانت أنباء ترددت عن اتفاق "كاف" على إقامة مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في قطر.يأتي تأجيل اللقاء إلى شهر فبراير المقبل ليقام عقب انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، وكأس العالم للأندية في الإمارات.كما تحدد أحد يومي 22 أو 26 يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا لإقامة قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، على أن تستضيف فرق أصحاب التصنيف الأول لقاء الإياب على ملاعبهم.وبذلك ستلعب مصر والكونغو ومالي وغانا والكاميرون المباراة الأولى على أرضهم، عكس منتخبات التصنيف الأول، المغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا، التي ستستضيف الإياب في أرضها.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/إعلام-بلاتر-يعتبر-استضافة-قطر-للمونديال-خطأ-فادح-ارتكبه-ساركوزي-1050775410.html
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رياضة, كأس العالم, كأس السوبر الأفريقي, كاف
رسميا... "كاف" يؤجل موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن موعد مباراة السوبر الأفريقي، بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية الأفريقية.
وقرر "كاف" في اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الجمعة، الذي عقد في أحد الفنادق داخل مصر، إقامة مباراة
السوبر الأفريقي
في شهر فبراير/ شباط المقبل.
وكانت أنباء ترددت عن اتفاق "كاف" على إقامة مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي
يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في قطر
.
يأتي تأجيل اللقاء إلى شهر فبراير المقبل ليقام عقب انتهاء منافسات
كأس الأمم الأفريقية
في الكاميرون، وكأس العالم للأندية في الإمارات.
كما تحدد أحد يومي 22 أو 26 يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا لإقامة قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، على أن تستضيف فرق أصحاب التصنيف الأول لقاء الإياب على ملاعبهم.
وبذلك ستلعب مصر والكونغو ومالي وغانا والكاميرون المباراة الأولى على أرضهم، عكس منتخبات التصنيف الأول، المغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا، التي ستستضيف الإياب في أرضها.