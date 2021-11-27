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https://arabic.sputniknews.com/20211127/إيران-عن-تهديد-إسرائيل-نرصد-أي-تحرك-والأطفال-الصهاينة-لا-يجرؤون-على-مواجهتنا-1053324137.html
إيران عن تهديد إسرائيل: نرصد أي تحرك والأطفال الصهاينة لا يجرؤون على مواجهتنا
إيران عن تهديد إسرائيل: نرصد أي تحرك والأطفال الصهاينة لا يجرؤون على مواجهتنا
قال قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، إن إسرائيل لا تملك الجرأة على مواجهة بلاده وجهًا لوجه، وذلك عقب تصريحات إسرائيلية حول... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T11:27+0000
2021-11-27T11:27+0000
العالم
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
إسرائيل
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وأضاف إيراني أن قوات بلاده البحرية بتجهيزاتها ومعداتها المصنعة داخليا يمكنها الحضور وبقوة في أي نقطة مائية وصفع أي عدو يمس بأمنها. وقلّل قائد القوات البحرية الإيرانية من التهديدات الإسرائيلية لبلاده، قائلا إن "تهديدات الأطفال الصهاينة لا ينبغي الاكتراث بها لأن الصهاينة لا يملكون الجرأة على مواجهتنا وجها لوجه"، بحسب تصريحاته لموقع المسيرة.من جهته أكد قائد مقر أسطول الجنوب للقوات البحرية الإيرانية الأدميرال آريا شفقت رودسري، أن القوات ترصد أي تحرك لحظة بلحظة وأنه لا توجد أي مهمة بحرية بعيدة غير ممكنة، وفقا لوكالة فارس.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل تطور قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي بالتوازي مع جهودها لتحسين شروط اتفاق مستقبلي محتمل بين القوى العالمية وإيران.من جهته دعا رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين إلى وضع ملف ضربة عسكرية مستقلة لإيران على الطاولة، وذلك قبيل أيام من استئناف مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، وتحديدا في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي يكثف نشاطاته العسكرية بهدف العمل على قصف المنشآت النووية الإيرانية، خاصة أنه يعمل على زيادة "بنك الأهداف" الخاصة بإيران، في حال فشل مباحثات فيينا المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/تقرير-الخلاف-بين-اسرائيل-والولايات-المتحدة-يتصاعد-قبل-انطلاق-المحادثات-النووية-1050779684.html
https://arabic.sputniknews.com/20211123/إسرائيل-تستعد-لتصعيد-المواجهة-مع-إيران-لن-نواجه-المليشيات-بل-المسؤول-عنها-1052432086.html
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العالم, الاتفاق النووي الإيراني, إيران, إسرائيل

إيران عن تهديد إسرائيل: نرصد أي تحرك والأطفال الصهاينة لا يجرؤون على مواجهتنا

11:27 GMT 27.11.2021
© REUTERS / Iranian Army/WANAمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / Iranian Army/WANA
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قال قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، إن إسرائيل لا تملك الجرأة على مواجهة بلاده وجهًا لوجه، وذلك عقب تصريحات إسرائيلية حول مهاجمة إيران.
وأضاف إيراني أن قوات بلاده البحرية بتجهيزاتها ومعداتها المصنعة داخليا يمكنها الحضور وبقوة في أي نقطة مائية وصفع أي عدو يمس بأمنها.
العلمان الأمريكي والإسرائيلي خارج مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب، إسرائيل 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
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23 نوفمبر, 06:34 GMT
وقلّل قائد القوات البحرية الإيرانية من التهديدات الإسرائيلية لبلاده، قائلا إن "تهديدات الأطفال الصهاينة لا ينبغي الاكتراث بها لأن الصهاينة لا يملكون الجرأة على مواجهتنا وجها لوجه"، بحسب تصريحاته لموقع المسيرة.
من جهته أكد قائد مقر أسطول الجنوب للقوات البحرية الإيرانية الأدميرال آريا شفقت رودسري، أن القوات ترصد أي تحرك لحظة بلحظة وأنه لا توجد أي مهمة بحرية بعيدة غير ممكنة، وفقا لوكالة فارس.

وتابع: "سعة ونطاق عملنا الاستخباري في مياه الجنوب والمياه الحرة والدولية يبلغ أكثر من ضعفي مساحة بلادنا".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل تطور قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي بالتوازي مع جهودها لتحسين شروط اتفاق مستقبلي محتمل بين القوى العالمية وإيران.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة مع إيران: لن نواجه المليشيات بل المسؤول عنها
23 نوفمبر, 13:19 GMT
من جهته دعا رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين إلى وضع ملف ضربة عسكرية مستقلة لإيران على الطاولة، وذلك قبيل أيام من استئناف مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، وتحديدا في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي يكثف نشاطاته العسكرية بهدف العمل على قصف المنشآت النووية الإيرانية، خاصة أنه يعمل على زيادة "بنك الأهداف" الخاصة بإيران، في حال فشل مباحثات فيينا المقبلة.
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