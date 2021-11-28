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https://arabic.sputniknews.com/20211128/روسيا-تنفي-عودة-سائحين-من-مصر-مصابين-بمتحور-أوميكرون-1053359163.html
روسيا تنفي عودة سائحين من مصر مصابين بمتحور "أوميكرون"
روسيا تنفي عودة سائحين من مصر مصابين بمتحور "أوميكرون"
نفى كامل خافيزوف، رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة التابع للهيئة الفيدرالية... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T13:36+0000
2021-11-28T14:50+0000
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فيروس كورونا
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وقال الخبير الروسي للصحفيين، اليوم: "لم يتم اكتشاف سلالة "أوميكرون" في روسيا حتى اليوم الأحد".وأضاف أنه "مع ذلك يجري العمل المكثف لمتابعة ورصد تسلسل جينومات فيروس كورونا، حتى من المصابين الذين زاروا دولا أجنبية مؤخرا".جاء ذلك تعقيبا على ما صرح به، اليوم، السيناتور الطبيب الروسي فلاديمير كروغلي، بأن متحور "أوميكرون" قد ظهر بالفعل في روسيا.كما اقترح كروغلي تعليق حركة الطيران مع مصر حتى تتم دراسة المتحور الجديد، وإنشاء نظام مراقبة طبية للقادمين منها.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.ويخشى العلماء من أن زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في بعض الدول، يعني أن المتحور الجديد لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/الصحة-المصرية-تكشف-حقيقة-إصابة-مسافر-بلجيكي-بمتحور-كورونا-الجديد-1053319186.html
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منظمة الصحة العالمية, أخبار روسيا, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

روسيا تنفي عودة سائحين من مصر مصابين بمتحور "أوميكرون"

13:36 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 14:50 GMT 28.11.2021)
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نفى كامل خافيزوف، رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، اكتشاف أي إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في روسيا.
وقال الخبير الروسي للصحفيين، اليوم: "لم يتم اكتشاف سلالة "أوميكرون" في روسيا حتى اليوم الأحد".
وأضاف أنه "مع ذلك يجري العمل المكثف لمتابعة ورصد تسلسل جينومات فيروس كورونا، حتى من المصابين الذين زاروا دولا أجنبية مؤخرا".
جاء ذلك تعقيبا على ما صرح به، اليوم، السيناتور الطبيب الروسي فلاديمير كروغلي، بأن متحور "أوميكرون" قد ظهر بالفعل في روسيا.
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وقال كروغلي بأنه ربما يكون السياح الروس العائدين من مصر هم مصدرها.

كما اقترح كروغلي تعليق حركة الطيران مع مصر حتى تتم دراسة المتحور الجديد، وإنشاء نظام مراقبة طبية للقادمين منها.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".
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وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.
ويخشى العلماء من أن زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في بعض الدول، يعني أن المتحور الجديد لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.
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