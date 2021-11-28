قرار مصري جديد بخصوص عينات المصابين بكورونا في بعض المحافظات

ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي عن مصادر في الوزارة، قالت "جرى التوجيه بزيادة تحاليل التسلسل الجيني لعينات المصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم إجرائها في المعامل المركزية للوزارة".وعن المحافظات التي سيتم التركيز عليها، أوضحت المصادر أنها "المحافظات السياحية"، مؤكدين وجود "تشديد في الإجراءات الوقائية لمنع تسلسل متحور كورونا الجديد أوميكرون".وأكدت المصادر عدم اكتشاف أي حالات مصابة بـ "أوميكرون"، من العينات التي تم تحليلها الأيام الماضية.وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت بيانا بخصوص متحور كورونا الجديد، "أوميكرون"، قالت فيه "نتابع البيانات الأولية الواردة من جنوب أفريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا سيما في مقاطعة غاوتينغ، ومدى ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد".ياتي ذلك فيما أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، مساء الجمعة الماضية، تعليق حركة الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" هناك.وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، أن القرار جاء في أعقاب إدراج منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، وبالتالي كان ضروريا اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشاره.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن حزمة من الإجراءات استهدفت مجموعة من الدول، هي؛ جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني.
وعن المحافظات التي سيتم التركيز عليها، أوضحت المصادر أنها "المحافظات السياحية"، مؤكدين وجود "تشديد في الإجراءات الوقائية لمنع تسلسل متحور كورونا الجديد أوميكرون".
وأكدت المصادر عدم اكتشاف أي حالات مصابة بـ "أوميكرون"، من العينات التي تم تحليلها الأيام الماضية.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت بيانا بخصوص متحور كورونا الجديد، "أوميكرون"، قالت فيه "نتابع البيانات الأولية الواردة من جنوب أفريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا سيما في مقاطعة غاوتينغ، ومدى ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد".
وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، أن القرار جاء في أعقاب إدراج منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، وبالتالي كان ضروريا اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشاره.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن حزمة من الإجراءات استهدفت مجموعة من الدول، هي؛ جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني.