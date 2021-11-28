تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211128/قرار-مصري-جديد-بخصوص-عينات-المصابين-بكورونا-في-بعض-المحافظات-1053354559.html
قرار مصري جديد بخصوص عينات المصابين بكورونا في بعض المحافظات
قرار مصري جديد بخصوص عينات المصابين بكورونا في بعض المحافظات
أكدت مصادر في وزارة الصحة المصرية أن قرارا جديدا صدر بخصوص زيادة تحاليل التسلسل الجيني لعينات المصابين بفيروس كورونا في بعض المحافظات على وجه التحديد. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T11:55+0000
2021-11-28T11:55+0000
مصر
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272595_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_2ff7de86a1ea6adec1ad40571e881614.jpg
ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي عن مصادر في الوزارة، قالت "جرى التوجيه بزيادة تحاليل التسلسل الجيني لعينات المصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم إجرائها في المعامل المركزية للوزارة".وعن المحافظات التي سيتم التركيز عليها، أوضحت المصادر أنها "المحافظات السياحية"، مؤكدين وجود "تشديد في الإجراءات الوقائية لمنع تسلسل متحور كورونا الجديد أوميكرون".وأكدت المصادر عدم اكتشاف أي حالات مصابة بـ "أوميكرون"، من العينات التي تم تحليلها الأيام الماضية.وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت بيانا بخصوص متحور كورونا الجديد، "أوميكرون"، قالت فيه "نتابع البيانات الأولية الواردة من جنوب أفريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا سيما في مقاطعة غاوتينغ، ومدى ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد".ياتي ذلك فيما أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، مساء الجمعة الماضية، تعليق حركة الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" هناك.وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، أن القرار جاء في أعقاب إدراج منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، وبالتالي كان ضروريا اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشاره.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن حزمة من الإجراءات استهدفت مجموعة من الدول، هي؛ جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/الصحة-المصرية-تكشف-حقيقة-إصابة-مسافر-بلجيكي-بمتحور-كورونا-الجديد-1053319186.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272595_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_779f25cb3a29eabe4a0a66814e629326.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, فيروس كورونا

قرار مصري جديد بخصوص عينات المصابين بكورونا في بعض المحافظات

11:55 GMT 28.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
 بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
أكدت مصادر في وزارة الصحة المصرية أن قرارا جديدا صدر بخصوص زيادة تحاليل التسلسل الجيني لعينات المصابين بفيروس كورونا في بعض المحافظات على وجه التحديد.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي عن مصادر في الوزارة، قالت "جرى التوجيه بزيادة تحاليل التسلسل الجيني لعينات المصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم إجرائها في المعامل المركزية للوزارة".
طائرة إيروفلوت في مطار القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
الصحة المصرية تكشف حقيقة إصابة مسافر بلجيكي بمتحور كورونا الجديد
أمس, 07:44 GMT
وعن المحافظات التي سيتم التركيز عليها، أوضحت المصادر أنها "المحافظات السياحية"، مؤكدين وجود "تشديد في الإجراءات الوقائية لمنع تسلسل متحور كورونا الجديد أوميكرون".
وأكدت المصادر عدم اكتشاف أي حالات مصابة بـ "أوميكرون"، من العينات التي تم تحليلها الأيام الماضية.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت بيانا بخصوص متحور كورونا الجديد، "أوميكرون"، قالت فيه "نتابع البيانات الأولية الواردة من جنوب أفريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا سيما في مقاطعة غاوتينغ، ومدى ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد".
ياتي ذلك فيما أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، مساء الجمعة الماضية، تعليق حركة الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" هناك.
وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، أن القرار جاء في أعقاب إدراج منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، وبالتالي كان ضروريا اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشاره.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن حزمة من الإجراءات استهدفت مجموعة من الدول، هي؛ جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:21 GMTكوريا الجنوبية تطلب مساعدة عاجلة من دولتين عربيتين بعد إجراء صيني
13:19 GMTرئيسي خلال لقائه مع أردوغان: يمكننا تقريب العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي
13:02 GMTرئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة
12:59 GMTياسمين عبد العزيز تروي تفاصيل ما حدث داخل غرفة العمليات... فيديو
12:58 GMTشرطة أستراليا تدين امرأة بتهمة إضرامها النار في فندق للحجر الصحي
12:52 GMTلهذا السبب... الرئيس التشيكي يحضر حفل تنصيب رئيس الوزراء في "حجرة زجاجية"
12:52 GMTإسرائيل تخلي قاعدة عسكرية في إيلات لأغراض ترفيهية
12:46 GMTما العوامل التي تتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية في الفترة المقبلة؟
12:41 GMTوالد الطفل السوري الغريق يطلب من بوريس جونسون زج مهربي البشر في السجن مدى الحياة
12:38 GMTأبرز المرشحين للفوز بلقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" لسنة 2021
12:33 GMTبريطانيا: نحتاج إلى تعاون فرنسا في التصدي لأزمة المهاجرين
12:32 GMTالصراع السياسي العراقي… إلى التوافق أم التعقيد؟
12:31 GMTالجيش الياباني يلغي مناورات عسكرية للحفاظ على أزهار الكرز
12:25 GMTالجيش الأمريكي يدخل 100 شاحنة وصهريج إلى قاعدته شمال شرقي سوريا
12:21 GMTاكتشاف الكوكب "الأغرب على الإطلاق" يسير بسرعة فائقة تسبق نظيره "ذو الأجنحة"... صور وفيديو
12:12 GMTدبابة "تي 90 إم إس" الروسية تظهر في "إيديكس 2021"
12:07 GMTإفريقيا الوسطى تعتمد اللغة الروسية بشكل رسمي للتدريس في الجامعات
12:06 GMTالسعودية تصدر توجيها جديدا بشأن الحرم المكي
12:05 GMTالهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن تحدد 22 مارس موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات
12:03 GMTروسيا تعلق على كلام البابا فرنسيس بشأن "مقبرة المهاجرين"