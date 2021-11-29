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https://arabic.sputniknews.com/20211129/روسيا-تعرض-طائرة-التدريب-المقاتلة-ياك---130-في-إيديكس-2021-1053396472.html
روسيا تعرض طائرة التدريب المقاتلة "ياك - 130" في "إيديكس 2021"
روسيا تعرض طائرة التدريب المقاتلة "ياك - 130" في "إيديكس 2021"
تعرض روسيا مجموعة متنوعة من الطائرات في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" ومنها الطائرة "ياك - 130" المصممة للتدريب مع قدرتها على خوض معارك حقيقية بفضل ما... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T20:36+0000
2021-11-29T20:36+0000
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ويطلق على "ياك - 130" طائرة التدريب المقاتلة، التي يمكن الاعتماد عليها في تدريب الطيارين الذين يتم تأهيلهم لقيادة مقاتلات الجيل الرابع والخامس.كما يمكن الاعتماد على "ياك - 130" الروسية في تنفيذ مهام حربية حقيقية على غرار المقاتلات الخفيفة، بحسب تقرير لموقع "روس أوبرون إكسبورت" الروسي.وتتميز تلك الطائرة بقدرتها على توفير نطاق واسع من مهام التدريب للطيارين يشمل تنفيذ المهام القتالية والمناورة العالية مع امتلاكها قدرا عاليا من الأمان، وقدرتها على الهبوط والإقلاع على ممرات مخصصة لهبوطها أو غير مخصصة لهذا النوع من الطائرات.ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 10.2 طن وتصل حمولتها القصوى إلى 3 أطنان، وتمتلك 9 نقاط تعليق تمكنها من حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة.يمكن للطائرة "ياك - 130" أن تحلق بسرعة (0.93 ماخ) أي أكثر من 1100 كيلومترا في الساعة، ويمكنها تنفيذ هجوم ضد أهداف أرضية أثناء التحليق بزاوية انحدار 35 درجة.وتستضيف مصر الحدث العالمي الضخم خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ويتم تنظيم "إيديكس 2021" بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمشاركة أكثر من 40 دولة ومئات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية.
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روسيا تعرض طائرة التدريب المقاتلة "ياك - 130" في "إيديكس 2021"

20:36 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Michail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "ياك-130"
طائرة ياك-130 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Michail Voskresenskiy
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تعرض روسيا مجموعة متنوعة من الطائرات في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" ومنها الطائرة "ياك - 130" المصممة للتدريب مع قدرتها على خوض معارك حقيقية بفضل ما تملكه من تقنيات طيران متقدمة.
ويطلق على "ياك - 130" طائرة التدريب المقاتلة، التي يمكن الاعتماد عليها في تدريب الطيارين الذين يتم تأهيلهم لقيادة مقاتلات الجيل الرابع والخامس.
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كما يمكن الاعتماد على "ياك - 130" الروسية في تنفيذ مهام حربية حقيقية على غرار المقاتلات الخفيفة، بحسب تقرير لموقع "روس أوبرون إكسبورت" الروسي.
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وتتميز تلك الطائرة بقدرتها على توفير نطاق واسع من مهام التدريب للطيارين يشمل تنفيذ المهام القتالية والمناورة العالية مع امتلاكها قدرا عاليا من الأمان، وقدرتها على الهبوط والإقلاع على ممرات مخصصة لهبوطها أو غير مخصصة لهذا النوع من الطائرات.
ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 10.2 طن وتصل حمولتها القصوى إلى 3 أطنان، وتمتلك 9 نقاط تعليق تمكنها من حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة.
يمكن للطائرة "ياك - 130" أن تحلق بسرعة (0.93 ماخ) أي أكثر من 1100 كيلومترا في الساعة، ويمكنها تنفيذ هجوم ضد أهداف أرضية أثناء التحليق بزاوية انحدار 35 درجة.
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وتستضيف مصر الحدث العالمي الضخم خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ويتم تنظيم "إيديكس 2021" بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمشاركة أكثر من 40 دولة ومئات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية.
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