https://arabic.sputniknews.com/20211129/ما-هو-مدفع-كيه---9-الذي-تفقده-السيسي-في-إيديكس-2021؟-1053395467.html

ما هو مدفع "كيه - 9" الذي تفقده السيسي في "إيديكس 2021"؟

ما هو مدفع "كيه - 9" الذي تفقده السيسي في "إيديكس 2021"؟

تعرض كوريا الجنوبية مدفع ذاتي الحركة طراز "كيه - 9" في جناحها الخاص بمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الاثنين، بحضور... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T18:59+0000

2021-11-29T18:59+0000

2021-11-29T18:59+0000

أخبار مصر الآن

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وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جناح كوريا الجنوبية واستمع إلى شرح مختصر عن المدفع "كيه - 9" من أحد المسؤولين عن الجناح، الذي أكد أن هناك ترتيبات خاصة بالتصنيع المشترك مع مصر، التي ستكون قادرة على تصنيع 50 في المئة من مكوناته خلال 5 سنوات.ويقول تقرير عن المدفع، للشركة الكورية الجنوبية "هانوا ديفينس" المصنع للمدفع ، إن "كيه - 9" يعد من أكثر المدافع ذاتية الحركة تقدما في العالم بفضل الأداء الجيد والمدى الطويل، إضافة إلى خفة الحركة التي تمنحه قدرة كبيرة على المناورة والتخفي، مع إمكانية إعداده لإطلاق النار على العدو خلال دقيقة واحدة.وتضمن تقرير الشركة الكورية الجنوبية بيانات توضيحية ترصد خطوات تغيير وضع المدفع من وضع السكون إلى الحركة ثم إلى وضع إطلاق قذائف عيار 155 ملم في أقل من دقيقة واحدة.ويمكن تجهيز المدفع للانتقال من وضع الإطلاق الأول خلال 30 ثانية بينما يحتاج إلى دقيقة ونصف (90 ثانية) للانتقال من موقع إلى آخر خلال القتال لتضليل العدو ومنعه من تحديد موقعه واستهدافه بالمدفعية المعادية أو من الجو بواسطة الطائرات.يمتلك مدفع "كيه - 9" الكوري الجنوبي 48 قذيفة، يتم تحميله آليا أثناء الإطلاق، بينما يمتلك مركبات دعم لتزويده بالقذائف التي يصل مداها إلى 40 كيلومترا.ويعمل المدفع مع مركبة دعم "كيه - 10" لتزويده بالقذائف يمكنها حمل 104 قذائف، التي يمكن نقلها إلى وحدة المدفع الرئيسية "كيه - 9" آليا بمعدل 10 دقائق كل دقيقة.ويتم تحديد الأهداف بدقة وسرعة عالية من قبل مركبة تابعة لمنظومة المدفع تحمل اسم "كيه - 77" وهي مركز توجيه نيراني، تمكنه من تحديد الأهداف وقصفها بالدقة والسرعة المطلوبة.كما يتم دعم المنظومة المدفعية للمدفع "كيه - 9" بمدفع ذاتي عيار 105 ملم، مثبت على مركبة خفيفة الحركة، لدعم عمل المدفع الثقيل أثناء تقدمه في ساحات قتال متنوعة.وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح معرض "إيديكس 2021"، اليوم الاثنين، وهو أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا، ويتم تنظيمه بمشاركة 42 دولة ومئات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

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