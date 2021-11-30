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"الأرض العائمة"... عندما يسقط كوكبنا الأزرق من السماء إلى محيط... فيديو
"الأرض العائمة"... عندما يسقط كوكبنا الأزرق من السماء إلى محيط... فيديو
دهش مواطنون عند رؤيتهم مشهدا ساحرا لأرض عائمة في المحيط، وهو عبارة عن عمل فني رائع جدا وجميل يهدف إلى تسلط الضوء على المشاكل البيئية وحماية كوكب الأرض. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T16:55+0000
2021-11-30T16:55+0000
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وأطلق العرض العالمي الأول لمشروع "الأرض العائمة" وهي نسخة طبق الأصل من كوكب الأرض بقطر يبلغ حوالي 10 أمتار تقريبا صممت بصور مأخوذة من وكالة "ناسا" للفضاء.وبحسب موقع "wigantoday" ستطفو الأرض العائمة على شاطئ رصيف ويجان بجانب قناة ليفربول في بريطانيا لمدة 10 أيام وسيستمتع المواطنون والزوار بمشاهدة الأرض "كما لو أنها سقطت من السماء".اقرأ ايضا: كويكب هائل يدخل مدار الأرض "لا مفر منه"... "سهم البشرية" ينطلق لمنع "كارثة"... صور وفيديواقرأ أيضا: رسالة إلى الكائنات الفضائية عبر "ثقب ماء" كوني... معضلة تواجه العلماء... صور وفيديو
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منوعات, نادي الفيديو, الأرض, الكون, المحيط

"الأرض العائمة"... عندما يسقط كوكبنا الأزرق من السماء إلى محيط... فيديو

16:55 GMT 30.11.2021
© Photo / pixabay/ananthu_nalloorمشهد خيالي لكرة أرضية تسقط في مياه المحيط
مشهد خيالي لكرة أرضية تسقط في مياه المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Photo / pixabay/ananthu_nalloor
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دهش مواطنون عند رؤيتهم مشهدا ساحرا لأرض عائمة في المحيط، وهو عبارة عن عمل فني رائع جدا وجميل يهدف إلى تسلط الضوء على المشاكل البيئية وحماية كوكب الأرض.
وأطلق العرض العالمي الأول لمشروع "الأرض العائمة" وهي نسخة طبق الأصل من كوكب الأرض بقطر يبلغ حوالي 10 أمتار تقريبا صممت بصور مأخوذة من وكالة "ناسا" للفضاء.
وبحسب موقع "wigantoday" ستطفو الأرض العائمة على شاطئ رصيف ويجان بجانب قناة ليفربول في بريطانيا لمدة 10 أيام وسيستمتع المواطنون والزوار بمشاهدة الأرض "كما لو أنها سقطت من السماء".
يهدف الفنان، لوك جيرمان، بعمله الفني هذا إلى استحضار "تأثير النظرة العامة" للفضاء التي تحدث عنها لأول مرة الكاتب فرانك وايت في عام 1987. بالإضافة إلى تسليط الضوء على "السمات المشتركة لتجربة رواد الفضاء هي الشعور بالرهبة لكوكب الأرض والفهم العميق للترابط بين كل أشكال الحياة ، والشعور المتجدد بالمسؤولية عن حماية البيئة".
اقرأ ايضا: كويكب هائل يدخل مدار الأرض "لا مفر منه"... "سهم البشرية" ينطلق لمنع "كارثة"... صور وفيديو
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