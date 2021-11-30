https://arabic.sputniknews.com/20211130/السفير-الإماراتي-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-نسعى-للسلام-وحل-أزمات-الشرق-الأوسط-1053412623.html

السفير الإماراتي لدى روسيا لـ"سبوتنيك": نسعى للسلام وحل أزمات الشرق الأوسط

السفير الإماراتي لدى روسيا لـ"سبوتنيك": نسعى للسلام وحل أزمات الشرق الأوسط

أكد السفير الإماراتي لدى روسيا، الدكتور محمد أحمد الجابر، أن العلاقات مع روسيا تتطور يوما بعد يوم وتشهد مزيدا من النجاح، وهذا "بفضل القيادة الرشيدة في دولة... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T15:12+0000

2021-11-30T15:12+0000

2021-11-30T15:12+0000

العالم العربي

روسيا

الإمارات

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جاءت تصريحات السفير الإماراتي لدى روسيا في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، وذلك خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وبمرور 50 عامًا على العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، الذي أقيم في موسكو، حيث قال: "في البداية نرحب بكم باحتفالنا في اليومية الذهبية الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، أنا كسفير ونحن كسفارة واجبنا أن نتابع ونعمل جاهدين للوصول بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، كيف يتحقق هذا الشيء؟ من خلال متابعتنا المستمرة والزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين".وبخصوص النقل الجوي بين البلدين قال السفير: "على صعيد النقل الجوي الحمد لله عادت الأمور إلى ما كانت عليه، اليوم تم إعادة فتح جميع الرحلات بين البلدين الصديقين وكانت روسيا من أوائل الدول التي عملت على هذا الشيء، هذا أيضا يؤكد متانة العلاقة بين البلدين، واهتمام الجانب الروسي بتطوير العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا تحدثت عن مجالات التعاون، فهناك مجالات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأحب أن أؤكد أن التعاون مستمر، وتطلعاتنا وتطلعات القيادة دائما ترغب في تطوير العلاقة في شتى المجالات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن القيادة، وأهنئ مرة أخرى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بهذه المناسبة العظيمة ونسأل الله تعالى أن نكون عند حسن الظن، وكذلك أهنئ حكومة وشعب دولة الإمارات وحكومة وشعب روسيا الاتحادية بمناسبة مرور خمسين عام على العلاقات الدبلوماسية وإن شاء الله القادم أفضل".وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الإمارات بحل هذه الأزمات أضاف سعادة السفير: "الإمارات دائما تسعى للسلام، قيادتنا الحمد لله حكيمة ورشيدة وتمتلك حكمة مكتسبة من المغفور له الشيخ زايد ابن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ونعمل نحن جميعا في دولة الإمارات لتحقيق السلام أينما كان وأينما طلب منا، فدائما تكون الإمارات متواجدة وجاهزة، وأهم شيء عندنا هو الاحترام المتبادل واحترام الآخرين وعدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام ثقافات الآخرين، والدليل أكثر من مئتين جنسية تعيش في دولة الإمارات" .

https://arabic.sputniknews.com/20211130/السفير-الفلسطيني-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-التطبيع-لن-يؤثر-على-علاقتنا-مع-الإمارات-1053406707.html

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