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https://arabic.sputniknews.com/20211130/تريزيجيه-يعلق-على-عدم-فوز-محمد-صلاح-بالكرة-الذهبية-فيديو-1053417964.html
تريزيجيه يعلق على عدم فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية... فيديو
تريزيجيه يعلق على عدم فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية... فيديو
علق لاعب أستون فيلا الإنجليزي محمود حسن "تريزيجيه"، على عدم فوز محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بجائزة الكرة الذهبية 2021 لأفضل لاعب في العالم. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T18:00+0000
2021-11-30T18:00+0000
2021-11-30T18:37+0000
رياضة
محمد صلاح
تريزيجيه
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وقال تريزيجيه في تصريحات لقناة "MBC مصر": وأضاف "صلاح أخ أكبر ومثل أعلى بالنسبة لي، منذ أن كان لاعبا في روما كنت أقول إنه من بين الأفضل في العالم".وتابع "أتواصل مع صلاح دائما ونلتقي بشكل مستمر سواء في إنجلترا أو في مصر".وتحدث تريزيجيه عن إصابته في الرباط الصليبي الموسم الماضي، حيث قال: "الإصابة باغتتني في أفضل وقت كنت أشعر فيه باللياقة، والحمد لله أرقامي في التدريب الآن أفضل من أرقامي قبل الإصابة".كما كشف نجم أستون فيلا عن سر تسميته بـ"تريزيجيه"، قائلا "كابتن بدر رجب هو من أطلق عليّ هذا اللقب لأنني كنت هداف مدرسة الكرة في الأهلي، كنت مهاجما مميزا بالتزامن مع تألق ديفيد تريزيجيه مع فرنسا".يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، قد فاز مساء أمس الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية 2021 للمرة السابعة في تاريخه، فيما حل صلاح في المركز السابع.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/القدم-الذهبية-ماذا-نعرف-عن-الجائزة-التي-حصدها-صلاح-ولم-يتوج-بها-ميسي-1053412464.html
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رياضة, محمد صلاح, تريزيجيه
تريزيجيه يعلق على عدم فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية... فيديو 18:00 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 18:37 GMT 30.11.2021)
علق لاعب أستون فيلا الإنجليزي محمود حسن "تريزيجيه"، على عدم فوز محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بجائزة الكرة الذهبية 2021 لأفضل لاعب في العالم.
وقال تريزيجيه في تصريحات لقناة "MBC مصر":
"
محمد صلاح
اجتهد كثيرا هذا الموسم وأعرف أنه حزين الآن، أقول له لا تحزن، بالنسبة لنا أنت أفضل لاعب في العالم، وهذه ليست مجاملة".
وأضاف "صلاح أخ أكبر ومثل أعلى بالنسبة لي، منذ أن كان لاعبا في روما كنت أقول إنه من بين الأفضل في العالم".
وتابع "أتواصل مع صلاح دائما ونلتقي بشكل مستمر سواء في إنجلترا أو في مصر".
وتحدث
تريزيجيه
عن إصابته في الرباط الصليبي الموسم الماضي، حيث قال: "الإصابة باغتتني في أفضل وقت كنت أشعر فيه باللياقة، والحمد لله أرقامي في التدريب الآن أفضل من أرقامي قبل الإصابة".
كما كشف نجم أستون فيلا عن سر تسميته بـ"تريزيجيه"، قائلا "كابتن بدر رجب هو من أطلق عليّ هذا اللقب لأنني كنت هداف مدرسة الكرة في الأهلي، كنت مهاجما مميزا بالتزامن مع تألق ديفيد تريزيجيه مع فرنسا".
يذكر أن الأرجنتيني
ليونيل ميسي
، نجم باريس سان جيرمان، قد فاز مساء أمس الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية 2021 للمرة السابعة في تاريخه، فيما حل صلاح في المركز السابع.