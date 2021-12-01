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حوت أحدب عملاق يظهر من السماء كقطار بخاري عظيم... فيديو
حوت أحدب عملاق يظهر من السماء كقطار بخاري عظيم... فيديو
صورت طائرة مشهدا مثيرا التقط من السماء لحوت أحدب ضخم جدا، أثناء رحلته الطويلة قاطعا عباب المحيطات بحثا عن الطعام. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T19:29+0000
2021-12-01T19:31+0000
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ونشر الناشط في مجال الحيتان، ستيفن بريس، على صفحته في "إنستغرام" مشهدا رائعا لحوت أحدب كبير اقترب من سطح المياه وأخرج الهواء من أنفه، ليبدو المشهد فريدا من نوعه وساحرا ونادرا جدا، كما وصفه.وصورت المشاهد، التي التقطت على ما يبدو من طائرة درون مرتفعة جدا، الحوت العملاق وقد ظهر من الأعلى بشكل يشبه، إلى حد ما، القطار البخاري الذي يخرج أدخنته البيضاء التي ترتفع عاليا في الهواء، بسبب فقاعات الهواء التي شكلت خلف الحوت سلسلة من البقع البيضاء.اقرأ أيضا: فقمة تركب الأمواج بسرعة مذهلة "لا ينقصها سوى لوح"... فيديواقرأ أيضا: فتاة تنزع خطاف صنارة من فك قرش عملاق في الأعماق... فيديو
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مجتمع, منوعات, نادي الفيديو, حوت

حوت أحدب عملاق يظهر من السماء كقطار بخاري عظيم... فيديو

19:29 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 19:31 GMT 01.12.2021)
© Photo / pixabay/SarahRichterArtحوت قاتل هائل الحجم
حوت قاتل هائل الحجم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Photo / pixabay/SarahRichterArt
تابعنا عبر
صورت طائرة مشهدا مثيرا التقط من السماء لحوت أحدب ضخم جدا، أثناء رحلته الطويلة قاطعا عباب المحيطات بحثا عن الطعام.
ونشر الناشط في مجال الحيتان، ستيفن بريس، على صفحته في "إنستغرام" مشهدا رائعا لحوت أحدب كبير اقترب من سطح المياه وأخرج الهواء من أنفه، ليبدو المشهد فريدا من نوعه وساحرا ونادرا جدا، كما وصفه.
وصورت المشاهد، التي التقطت على ما يبدو من طائرة درون مرتفعة جدا، الحوت العملاق وقد ظهر من الأعلى بشكل يشبه، إلى حد ما، القطار البخاري الذي يخرج أدخنته البيضاء التي ترتفع عاليا في الهواء، بسبب فقاعات الهواء التي شكلت خلف الحوت سلسلة من البقع البيضاء.

وتتنفس الحيتان الحدباء الهواء من فتحتين أنفيتين أعلى رؤوسها، حيث تقترب من سطح المياه وتقوم بعملية الزفير مخرجة كميات كبيرة من الهواء قبل أن تخرج الجزء العلوي من رأسها لتأخذ شهيقا عميقا وزود جسمها بكمية أكسجين تكفيها لرحلة غوص طويل.

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