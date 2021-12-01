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https://arabic.sputniknews.com/20211201/مسؤول-في-جنوب-أفريقي-المصابون-بسلالة-أوميكرون-لا-تظهر-عليهم-أعراض-خاصة-1053452854.html
مسؤول في جنوب أفريقيا: المصابون بسلالة "أوميكرون" لا تظهر عليهم أعراض خاصة
مسؤول في جنوب أفريقيا: المصابون بسلالة "أوميكرون" لا تظهر عليهم أعراض خاصة
قال رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T17:31+0000
2021-12-01T17:31+0000
2021-12-01T17:35+0000
العالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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موسكو- سبوتنيك. وأضاف مفوييسي مزوكوا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن الاختلاف الوحيد الملحوظ هو أن حالات المتحور الجديد أنها كانت أكثر اعتدالا، متابعا: "لا يوجد الكثير مما رأيناه يتجاوز متحور دلتا".وأشار إلى أن الأطباء في جنوب أفريقيا، التي شهدت ظهور السلالة الجديدة لأول مرة، يرون المزيد من المرضى الأصغر سنا وحالات أكثر اعتدالا من "أوميكرون" مقارنة بـ"دلتا".وأردف: "أيضا، ما لاحظناه هو أن الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى غير مطعمين إلى حد كبير- نحو 90% منهم غير مطعمين".أبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الصحة-العالمية-تدعو-الدول-للتحلي-بـالعقلانية-والهدوء-في-مواجهة-أوميكرون-1053415072.html
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العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
مسؤول في جنوب أفريقيا: المصابون بسلالة "أوميكرون" لا تظهر عليهم أعراض خاصة 17:31 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 17:35 GMT 01.12.2021)
قال رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".
موسكو-
سبوتنيك
. وأضاف مفوييسي مزوكوا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن الاختلاف الوحيد الملحوظ هو أن حالات
المتحور الجديد
أنها كانت أكثر اعتدالا، متابعا: "لا يوجد الكثير مما رأيناه يتجاوز متحور دلتا".
وأشار إلى أن الأطباء في جنوب أفريقيا، التي شهدت ظهور السلالة الجديدة لأول مرة، يرون المزيد من المرضى الأصغر سنا وحالات أكثر اعتدالا من "أوميكرون" مقارنة بـ"دلتا".
وأردف: "أيضا، ما لاحظناه هو أن الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى غير مطعمين إلى حد كبير- نحو 90% منهم غير مطعمين".
أبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من
الطفرات
في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.