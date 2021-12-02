https://arabic.sputniknews.com/20211202/إيران-توجه-اتهاما-إلى-إسرائيل-بشأن-المفاوضات-في-فيينا-1053464901.html

إيران توجه اتهاما إلى إسرائيل بشأن المفاوضات في فيينا

إيران توجه اتهاما إلى إسرائيل بشأن المفاوضات في فيينا

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، إسرائيل بنشر أخبار كاذبة من أجل تسميم أجواء المفاوضات في فيينا، داعيا الأطراف المفاوضة في فيينا إلى تجاهل هذه الأخبار. 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T07:46+0000

2021-12-02T07:46+0000

2021-12-02T07:46+0000

أخبار إيران

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن "الكيان الإسرائيلي الذي حياته تقوم على التوترات بدأ محاولاته من جديد وهو ينفخ في بوق الأكاذيب من أجل تسميم المفاوضات في فيينا"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف أن "الأطراف كافة المتواجدين في غرفة المفاوضات يخوضون حاليا اختبار الاستقلال والإرادة السياسية لتنفيذ مهامهم، دون الاكتراث إلى الأنباء المزيفة المدبرة لتخريب آفاق النجاح".وحذرت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر.وأوضح مسؤول إيراني كبير، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية، أن بلاده ستستمر في المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية قدر ما يستلزم الأمر، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران "لن تضحي بمطالبها المبدئية وحقوقها من أجل المواعيد النهائية وجداول المواعيد".وكان التلفزيون الإيراني، قال الثلاثاء الماضي، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرا إلى مناقشة مسألة رفع العقوبات عن إيران.وأشار التلفزيون الإيراني إلى "انتهاء اليوم الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، وناقش المشاركون موضوع إلغاء العقوبات والمضي قدما بالمحادثات".ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تصريحات حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر، قال فيها، إن "إيران جادة ولديها حسن النية وترى النتيجة الفعلية والملموسة في إلغاء العقوبات".وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "جشع الولايات المتحدة كان سبب عدم نجاح الجولات الست من المفاوضات السابقة"، التي جرت في فيينا و أن إيران "تريد استيفاء حقها عبر هذه المفاوضات وإلغاء جميع أنواع الحظر المفروض على إيران".تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/إعلام-الأوروبيون-يدعون-إلى-إنهاء-سريع-لجولة-محادثات-فيينا-1053450556.html

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