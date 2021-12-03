https://arabic.sputniknews.com/20211203/المتحدث-باسم-إكسبو-2020-دبي-المؤشرات-الأولية-فاقت-التوقعات-والجناح-الروسي-استثنائي-1053502275.html

المتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": المؤشرات الأولية فاقت التوقعات... والجناح الروسي "استثنائي"

المتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": المؤشرات الأولية فاقت التوقعات... والجناح الروسي "استثنائي"

قال المتحدث الرسمي باسم "إكسبو 2020 دبي"، محمد الأنصاري، إن العديد من النتائج تترتب على تجمع العالم في المعرض، خاصة في ظل التحديات الراهنة. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T10:00+0000

2021-12-03T10:00+0000

2021-12-03T10:04+0000

حوارات

إكسبو 2020 دبي

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وأضاف الأنصاري في حوار خاص مع "سبوتنيك"، أن العديد من التحديات كانت تواجه إقامة المعرض، خاصة بعد ظهور جائحة كورونا، إلا أن حرص الإمارات على مشاركة جميع الدول دفعها للتصويت على تأجيل موعد إقامته.وبحسب الأنصاري، فإن الجناح الروسي داخل المعرض يعد من أبرز الأجنحة والأعلى من حيث الزيارات، كما أكد أهمية ونوعية الفعاليات التي يقدمها الجناح داخل المعرض.كما تحدث الأنصاري عن العديد من الملفات المرتبطة بالاستدامة وانعكاسات المعرض على المستوى المحلي الإماراتي وكذلك على صعيد الدولار.إلى نص الحوار.بداية بعد مرور أكثر من شهرين على افتتاح إكسبو 2020 دبي... ما تقييمكم للمعرض حتى الآن من النواحي الإجرائية والفنية وردود الفعل؟بالنسبة لتقييم إكسبو 2020 دبي، نحن سعداء بالإقبال الكبير، والأرقام التي تحققت، كما أننا نطمح لنتائج إيجابية أكثر من خلال التجمع.خلال شهر أكتوبر/تشرين الثاني، زار المعرض نحو 185 جنسية، وهو رقم كبير جدا، وأسعدنا أن نرى ثقة الزوار والعالم بدولة الإمارات، علما أن أغلب معارض إكسبو الماضية يكون الزحام في نهاية المعرض.من ناحية الفعاليات، كان المخطط لتنظيم أكثر من 60 فعالية في اليوم الواحد، في حين أن المعدل خلال شهر أكتوبر فاق 187 فعالية رسمية في اليوم الواحد، بمشاركة الأجنحة والفعاليات المرتبطة بإكسبو.نحن نسعى ليكون إكسبو 2020 يمثل كل العالم، ونحن نركز في الوقت الحالي على النتائج من هذا التجمع الإنساني، وطرح العديد من الحلول لعالم أفضل في المستقبل.يولي إكسبو 2020 أهمية لقضية الاستدامة والمناخ في إطار مساعي العالم لمواجهة المخاطر المستقبلية... هل ترى أن التجمع الحالي يمكنه أن يخرج بنتائج مغايرة وهامة في هذا الإطار؟بكل تأكيد أن الاستدامة ضمن الأهداف الرئيسية للمعرض، ونحن نعمل بشكل دقيق على التحديات المستقبلية، وكيفية الوصول إلى الحلول لكل القضايا والمخاطر المستقبلية.ولدينا العديد من البرامج داخل المعرض التي تسلط الضوء على هذه التحديات، بداية من "جناح الاستدامة" داخل المعرض، حيث حرصنا أن تكون هذه القضايا قريبة من الشباب والجيل الجديد ليتعرفوا على المخاطر التي تواجههم في المستقبل، وكذلك العمل على الحلول.من ناحية السياسات، وضعنا العديد من الفعاليات في برنامج المعرض، حيث حرصنا على بلورة رؤية المجتمع الدولي لإيجاد الحلول لأهم التحديات التي تواجهنا.كما راعينا تسليط الضوء على القضايا والتحديات التي تواجه الدول المختلفة، وذلك من خلال بناء الأجنحة بالطرق المستدامة.هل يمكن أن نرى نتائج فعالة وتضافر جهود أو شراكات للعمل على مواجهة تحديات المستقبل الخاصة بالاستدامة؟بكل تأكيد نتوقع الكثير من المبادرات والشراكات التي ستخرج من منصة إكسبو، وقد تكون هناك مبادرات بسيطة وبعضها مبادرات كبيرة بين الدول.بشأن جائحة كورونا هل فرضت بعض المتغيرات على جدول المعرض أو الفعاليات وهل يساهم التجمع الحالي في خلق آليات لمواجهة الجائحة؟دائما ما نعمل على تحويل التحديات إلى فرص، ولقد رأينا أن هناك فرصة من جعل المنصة أكثر استثنائية مما كنا نخطط له.اليوم ومن خلال التعاون مع المجتمع الدولي تشارك معنا نحو 192 دولة، وهي تعبر عن الثقة وأمان الإجراءات المتبعة، وكذلك ضرورة إيجاد الحلول للأزمة.كما تعاملنا مع الجائحة باعتبار الأولوية القصوى لصحة الإنسان، وكذلك الهدف الثاني وهو مشاركة دول العالم معنا، واستطعنا في النهاية أن نخرج بالشكل اللائق الذي شاهده كل العالم.كما أن تأجيل المعرض كان لضمان مشاركة أكبر عدد من الدول، في حين أن العالم بات في أمس الحاجة للتواصل من أجل إيجاد الحلول.بشأن المدينة التي أقيم عليها إكسبو... هل لديكم رؤية للاستثمار فيها ما بعد انتهاء المعرض؟بشأن المدينة المقام عليها إكسبو 2020 دبي، فإن 80 بالمئة من المنشآت صممت لتبقى بعد انتهاء المعرض، لتكون أحد المراكز الجديدة والهامة لرواد الأعمال والمستثمرين، والإبداعات والاختراعات في دبي.أما الجزء الآخر وهو 20 بالمئة من المنشآت سيعاد ترتيبها وبنائها بطريقة أخرى ضمن المدينة المستدامة.تأجل افتتاح المعرض لنحو عام ... ما أبرز السلبيات والإيجابيات التي انعكست على المعرض إزاء هذا التأجيل؟الإيجابية تتمثل في ضمان مشاركة العدد الأكبر من الدول في المعرض، في حين تعددت التحديات، خاصة أن بعض الدول أكدت عدم قدرتها على المشاركة، الأمر الذي دفعنا لتأجيل المعرض لنحو عام.ما الذي يمكن أن يقدمه إكسبو 2020 على الصعيد المحلي أولا والدولي بشأن التنمية المستدامة؟إكسبو 2020 دبي هو امتداد قصة طويلة من التنمية في الإمارات، كما أنه يضع علامة ثقة من المجتمع الدولي بقدرة دولة الإمارات على تنظيم مثل هذا الحدث والحفاظ على صحة الزائرين.فيما يتعلق بالجناح الروسي... كيف ترى الفعاليات والمشاركة الروسية في إكسبو 2020 دبي؟في الحقيقة الجناح الروسي من الأجنحة المفضلة على جميع الأصعدة، سواء على الفعاليات النوعية التي قدمها، أو الزيارات، ويعد ثالث الأجنحة من حيث الزيارات في إكسبو حتى الآن.كما أن القصة التي يقدمها الجناح مبهرة، حيث يعمل على ربط العقل بتواصل الإنسانية، ونحن سعداء بكل الفعاليات التي يقدمونها.أرى أن الجناح من حيث التصميم والفعاليات وكل ما يقدمه يليق بهذا "الإكسبو الاستثنائي"، ونحن سعداء بالمشاركة الاستثنائية التي تقدمها روسيا.أولى إكسبو دبي أهمية للإنسان... هل ترى أن النتائج ستكون كما خطط لها في هذا المحور؟بالتأكيد نحن ركزنا أولويتنا على تواصل العقول والبشرية لخلق عالم أفضل، وعندما نتحدث عن الاستدامة، فإن الأمر يرتبط بالإنسان والتنمية، وضمان الطرق الأكثر فعالية بين الإنسان في كل دول العالم، والعلاقة بينه وبين محيطه.كما أن الجانب الآخر المتعلق بالفرص، فإنها ترتبط بشكل أساسي أيضا بالإنسان، حيث تعمل على إتاحة الفرص للابتكارات والعقول النابغة، وترتبط محاور أكسبو جميعها ببعضها ممثلة في ساحة الوصل المقامة داخل المعرض.فيما يتعلق بانعكاسات إكسبو 2020 على مدينة دبي... ما أبرز المؤشرات في هذا الإطار على المستويين قصير المدى وبعيد المدى؟هناك العديد من النجاحات تحققت على مدار السنوات الماضية، والآن يضاف إكسبو إلى قائمة النجاحات التي حققتها الإمارات على مدار الفترات الماضية.رغم كل التحديات التي تواجه العالم، فإن قدرة الإمارات على تنظيم الحدث يعزز قصص النجاح التي تقدمها ويعزز مكانتها الدولية أيضا.أجرى الحوار في إكسبو 2020 دبي/ محمد حميدة.

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حوارات, إكسبو 2020 دبي