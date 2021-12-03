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https://arabic.sputniknews.com/20211203/دراسة-احتمال-الإصابة-المتكررة-بكوفيد-19-أعلى-3-مرات-في-حال-سلالة-أوميكرون-1053497109.html
دراسة: احتمال الإصابة المتكررة بكوفيد-19 أعلى 3 مرات في حال سلالة أوميكرون
دراسة: احتمال الإصابة المتكررة بكوفيد-19 أعلى 3 مرات في حال سلالة أوميكرون
اكتشف العلماء من جمهورية جنوب أفريقيا، أن احتمال الإصابة المتكررة بكوفيد-19، في حال تم ذلك بسلالة أوميكرون، أعلى بكثير من سلالتي دلتا وبيتا. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T04:44+0000
2021-12-03T04:44+0000
منظمة الصحة العالمية
أوميكرون
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موسكو – سبوتنيك. وبحسب دراسة أجراها العلماء نشرت على بوابة مطبوعات مسبقة للمقالات العلمية في مجال الطب "ميد ار خيف"، فقد رصد العلماء إمكانية أوميكرون بتجنب الرد المناعي المكتسب بعد المرض بكوفيد-19، مع أن عند انتشار سلالتي دلتا وبيتا لم يسجل عدد كبير من حالات تجنب الرد المناعي.وبحسب الدراسة، فإن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة أوميكرون أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة فرانس بريس التي أشارت إلى العلماء من جمهورية جنوب أفريقيا.وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيراً جداً كفيروس "إيبولا"، ومعدياً مثل متحور "دلتا".وتم الكشف عن الإصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/عمدة-نيويورك-يعلن-أول-حالات-إصابة-بمتحور-أوميكرون-في-المدينة-1053496416.html
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منظمة الصحة العالمية, أوميكرون

دراسة: احتمال الإصابة المتكررة بكوفيد-19 أعلى 3 مرات في حال سلالة أوميكرون

04:44 GMT 03.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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اكتشف العلماء من جمهورية جنوب أفريقيا، أن احتمال الإصابة المتكررة بكوفيد-19، في حال تم ذلك بسلالة أوميكرون، أعلى بكثير من سلالتي دلتا وبيتا.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب دراسة أجراها العلماء نشرت على بوابة مطبوعات مسبقة للمقالات العلمية في مجال الطب "ميد ار خيف"، فقد رصد العلماء إمكانية أوميكرون بتجنب الرد المناعي المكتسب بعد المرض بكوفيد-19، مع أن عند انتشار سلالتي دلتا وبيتا لم يسجل عدد كبير من حالات تجنب الرد المناعي.
وبحسب الدراسة، فإن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة أوميكرون أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة فرانس بريس التي أشارت إلى العلماء من جمهورية جنوب أفريقيا.
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وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".
وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيراً جداً كفيروس "إيبولا"، ومعدياً مثل متحور "دلتا".
وتم الكشف عن الإصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.
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