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https://arabic.sputniknews.com/20211203/رئيس-الأركان-الأمريكي-قلقون-بشدة-من-النشاط-العسكري-الروسي-بالقرب-من-أوكرانيا-1053499155.html
رئيس الأركان الأمريكي: قلقون بشدة من النشاط العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا
رئيس الأركان الأمريكي: قلقون بشدة من النشاط العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تتابع كل التفاصيل الخاصة بالنشاط العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا، مشيرا إلى أنها... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T07:25+0000
2021-12-03T07:25+0000
2021-12-03T07:25+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
أوكرانيا
أخبار العالم الآن
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وحسب "رويترز"، جاء تصريح رئيس الأركان الأمريكي أثناء رحلة جوية من سيؤول إلى واشنطن.أضاف ميلي أن الخطاب الروسي يبدو حادًا على نحو متزايد في الأونة الأخيرة.ورفض الجنرال ميلي التكهن بأنواع الخيارات التي قد تفكر فيها الولايات المتحدة في حالة حدوث غزو روسي، لكنه شدد على أهمية سيادة أوكرانيا لواشنطن ولحلف الناتو.وأشار إلى أن "هناك مصالح أمنية مهمة للولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو ستكون معرضة للخطر، إذا حدث وقام الروس بعمل عسكري في دولة مستقلة (أوكرانيا) منذ عام 1991". وتقول أوكرانيا إن روسيا حشدت أكثر من 90 ألف جندي بالقرب من حدودهما المشتركة الطويلة. لكن موسكو نفت التلميحات والمزاعم حول استعدادها لشن هجوم على جارتها الجنوبية ودافعت عن حقها في نشر قوات على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/رد-بوتين-على-الشائعات-حول-دخول-القوات-الروسية-إلى-أوكرانيا--1053409804.html
https://arabic.sputniknews.com/20211126/أمريكا-جميع-الخيارات-مطروحة-للتعامل-مع-الحشود-العسكرية-الروسية-قرب-أوكرانيا-1053313422.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, أوكرانيا, أخبار العالم الآن
رئيس الأركان الأمريكي: قلقون بشدة من النشاط العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تتابع كل التفاصيل الخاصة بالنشاط العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا، مشيرا إلى أنها تثير لدى واشنطن "قدرا كبيرا من القلق".
وحسب "
رويترز
"، جاء تصريح رئيس الأركان الأمريكي أثناء رحلة جوية من سيؤول إلى واشنطن.
أضاف ميلي أن الخطاب الروسي يبدو حادًا على نحو متزايد في الأونة الأخيرة.
ورفض الجنرال ميلي التكهن بأنواع الخيارات التي قد تفكر فيها
الولايات المتحدة
في حالة حدوث غزو روسي، لكنه شدد على أهمية سيادة أوكرانيا لواشنطن ولحلف الناتو.
وأشار إلى أن "هناك مصالح أمنية مهمة للولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو ستكون معرضة للخطر، إذا حدث وقام الروس بعمل عسكري في دولة مستقلة (أوكرانيا) منذ عام 1991".
وتقول
أوكرانيا
إن روسيا حشدت أكثر من 90 ألف جندي بالقرب من حدودهما المشتركة الطويلة.
لكن
موسكو
نفت التلميحات والمزاعم حول استعدادها لشن هجوم على جارتها الجنوبية ودافعت عن حقها في نشر قوات على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسبا.