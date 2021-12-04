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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/بندقية-برمائية-روسية-تطلق-700-رصاصة-في-الدقيقة-صورة-1053562976.html
بندقية برمائية روسية تطلق 700 رصاصة في الدقيقة… صورة
بندقية برمائية روسية تطلق 700 رصاصة في الدقيقة… صورة
تعد بندقية "إيه دي إس" البرمائية واحدة من أخطر أسلحة فرق الكوماندوز حول العالم، وهي بندقية هجومية تنتجها روسيا وتم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T19:12+0000
2021-12-04T19:12+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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وتحتاج القوات الخاصة لأسلحة بقدرات غير عادية لأداء المهام العسكرية في البر أو البحر وهي المتطلبات التي توفرها بندقية "إيه دي إس" الروسية المجهزة بقاذف قنابل يصلح للعمل في المعارك البرية أو تحت سطح الماء.ويمكن للبندقية استخدام طلقات عيار (5.45 * 39 ملم) على البر واستخدام نوع خاصة من الطلقات بالعيار نفسه تحت سطح الماء، كما يمكن للقاذف إطلاق قنابل عيار 40 ملم.وتكمن أهمية عمل بندقية "إيه دي إس" على اليابسة وتحت سطح الماء، في أنها توفر لجنود القوات الخاصة قوة نيرانية أكبر بعدد أقل من الأسلحة.ويتراوح مدى البندقية على اليابسة بين 400 و600 متر، بينما يمكنها إصابة هدف على بعد 25 مترا بالطلقات المخصصة للعمل تحت الماء.وتم تصميم البندقية لتكون قادرة على إطلاق النار على الوضع الفردي أو الآلي، ويصل معدل الإطلاق النظري للبندقية إلى 700 طلقة في الدقيقة.وتم تزويد البندقية بمخزن طلقات سعة 30 طلقة، إضافة إلى قاذف القنابل، ويصل وزنها بقاذف القنابل ومخزن طلقات فارغ إلى 4.8 كيلوغرام تقريبا، بينما يصل طول البندقية إلى 68.5 سنتيمتر، وطول الماسورة 41.8 سنتيمتر، ويمكن تزويدها بكاتم صوت.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/معلومات-عن-بندقية-القنص-الروسية-إم-تي-إس---116-إم-صور-1053553604.html
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رصد عسكري

بندقية برمائية روسية تطلق 700 رصاصة في الدقيقة… صورة

19:12 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairyأسلحة هجومية روسية بينها البندقية الهجومية "إيه دي إس" في "إيديكس 2021"
أسلحة هجومية روسية بينها البندقية الهجومية إيه دي إس في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبر
تعد بندقية "إيه دي إس" البرمائية واحدة من أخطر أسلحة فرق الكوماندوز حول العالم، وهي بندقية هجومية تنتجها روسيا وتم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.
وتحتاج القوات الخاصة لأسلحة بقدرات غير عادية لأداء المهام العسكرية في البر أو البحر وهي المتطلبات التي توفرها بندقية "إيه دي إس" الروسية المجهزة بقاذف قنابل يصلح للعمل في المعارك البرية أو تحت سطح الماء.
ويمكن للبندقية استخدام طلقات عيار (5.45 * 39 ملم) على البر واستخدام نوع خاصة من الطلقات بالعيار نفسه تحت سطح الماء، كما يمكن للقاذف إطلاق قنابل عيار 40 ملم.
© Sputnik . Alaa - Almotairyبندقة برمائية روسية وقاذفة قنابل طراز "إيه دي إس" للقوات الخاصة
بندقة برمائية روسية وقاذفة قنابل طراز إيه دي إس للقوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
بندقة برمائية روسية وقاذفة قنابل طراز "إيه دي إس" للقوات الخاصة
© Sputnik . Alaa - Almotairy
وتكمن أهمية عمل بندقية "إيه دي إس" على اليابسة وتحت سطح الماء، في أنها توفر لجنود القوات الخاصة قوة نيرانية أكبر بعدد أقل من الأسلحة.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 (يمينا) وبندقية إم تي إس - 116 إم (يسارا) في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
إيديكس 2021
معلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور
15:11 GMT
ويتراوح مدى البندقية على اليابسة بين 400 و600 متر، بينما يمكنها إصابة هدف على بعد 25 مترا بالطلقات المخصصة للعمل تحت الماء.
وتم تصميم البندقية لتكون قادرة على إطلاق النار على الوضع الفردي أو الآلي، ويصل معدل الإطلاق النظري للبندقية إلى 700 طلقة في الدقيقة.
وتم تزويد البندقية بمخزن طلقات سعة 30 طلقة، إضافة إلى قاذف القنابل، ويصل وزنها بقاذف القنابل ومخزن طلقات فارغ إلى 4.8 كيلوغرام تقريبا، بينما يصل طول البندقية إلى 68.5 سنتيمتر، وطول الماسورة 41.8 سنتيمتر، ويمكن تزويدها بكاتم صوت.
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