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https://arabic.sputniknews.com/20211204/علماء-يرجحون-أن-أوميكرون-منتشر-منذ-أكثر-من-عام-وانتقل-من-الحيوانات-إلى-البشر-1053533257.html
علماء يرجحون أن "أوميكرون" منتشر منذ أكثر من عام وانتقل من الحيوانات إلى البشر
علماء يرجحون أن "أوميكرون" منتشر منذ أكثر من عام وانتقل من الحيوانات إلى البشر
يحاول العلماء اكتشاف المزيد من المعلومات عن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي حُدد حديثا، حيث رجح بعضهم أنه ربما يكون تطور في أنواع حيوانية من المحتمل أن... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T07:58+0000
2021-12-04T08:06+0000
فيروس كورونا
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ووفقا لتقرير نشره موقع "Science"، يعتقد العلماء أنه ربما يكون حيوان ما التقط فيروس "سارس-كوف-2"، في منتصف عام 2020 تقريبا، وبعد تراكم العديد من الطفرات في الحيوان، كان الفيروس المعدل مستعدا للانتقال إلى البشر.ويقول كريستيان أندرسن، اختصاصي المناعة في معهد "سكريبس للأبحاث"، إن أحد الأدلة الرئيسية التي تدعم هذه النظرية هو أن "أوميكرون" تشعب عن المتحورات الأخرى لكوفيد-19.إصابة القوارضبينما يقول روبرت غاري، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب في "تولين"، إن أوميكرون يحمل 7 طفرات من شأنها أن تسمح للمتحور بإصابة القوارض، مثل الفئران والجرذان.وأضاف غاري أنه ما يزال من غير الواضح ما إذا كان أوميكرون ظهر في حيوان أو مضيف بشري.ويرى مايك ووروبي، عالم الأحياء التطورية في جامعة "أريزونا"، أن جينوم أوميكرون مختلف بشكل كبير ولكن في هذه المرحلة، يشتبه ووروبي في أن أوميكرون تطور لدى إنسان يعاني من نقص المناعة، وليس في حيوان.منتشر منذ عام ولم يلاحظه أحدفي حين يدعم علماء أخرون نظرية أنه قد يصاب الشخص الذي يعاني من نقص المناعة بكوفيد-19، ولكنه يصاب بعدوى مزمنة، لا يستطيع فيها تخليص جسمه من الفيروس؛ ومع استمرارها في التكاثر، التقطت العديد من الطفرات. وتشير الدلائل إلى أن متحور ألفا ربما يكون اكتسب طفرات بهذه الطريقة، لكن هذا لم يتأكد بعد بالنسبة لأوميكرون.وإذا لم يظهر في أي حيوان أو شخص يعاني من نقص المناعة، فقد يكون أوميكرون ظهر لأول مرة في مجتمع يعاني من ضعف في المراقبة الفيروسية، ما يعني أنه قد يكون انتشر وتطور، دون أن يلاحظه أحد، لمدة تزيد عن عام.لم يحدث في جنوب أفريقياونقل الموقع عن كريستيان دروستن، عالم الفيروسات في مستشفى جامعة "شاريتيه" في برلين، قوله "أفترض أن هذا لم يحدث في جنوب أفريقيا، حيث يحدث الكثير من التسلسل، ولكن في مكان آخر خلال موجة الشتاء".وقال عالم الأحياء التطورية أندرو رامبو، من جامعة "إدنبرة"، إنه لكي يكون هذا صحيحا، يجب أن يكون السكان المصابون معزولين للغاية، بحيث لا ينتشر أوميكرون كثيرا خارج صفوفه. وأضاف: "لست متأكدا من وجود أي مكان في العالم معزول بما يكفي لنقل هذا النوع من الفيروسات لتلك المدة الزمنية دون ظهوره في أماكن مختلفة".أكثر عدوىوتشير الدراسات الأولية حتى الآن إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.وبحسب الدراسة، فإن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة "أوميكرون" أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة "فرانس برس" التي أشارت إلى علماء من جمهورية جنوب أفريقيا.وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيراً جداً كفيروس "إيبولا"، ومعدياً مثل متحور "دلتا".وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.
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https://arabic.sputniknews.com/20211203/دراسة-احتمال-الإصابة-المتكررة-بكوفيد-19-أعلى-3-مرات-في-حال-سلالة-أوميكرون-1053497109.html
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فيروس كورونا

علماء يرجحون أن "أوميكرون" منتشر منذ أكثر من عام وانتقل من الحيوانات إلى البشر

07:58 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 08:06 GMT 04.12.2021)
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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يحاول العلماء اكتشاف المزيد من المعلومات عن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي حُدد حديثا، حيث رجح بعضهم أنه ربما يكون تطور في أنواع حيوانية من المحتمل أن تكون قوارض.
ووفقا لتقرير نشره موقع "Science"، يعتقد العلماء أنه ربما يكون حيوان ما التقط فيروس "سارس-كوف-2"، في منتصف عام 2020 تقريبا، وبعد تراكم العديد من الطفرات في الحيوان، كان الفيروس المعدل مستعدا للانتقال إلى البشر.
ويقول كريستيان أندرسن، اختصاصي المناعة في معهد "سكريبس للأبحاث"، إن أحد الأدلة الرئيسية التي تدعم هذه النظرية هو أن "أوميكرون" تشعب عن المتحورات الأخرى لكوفيد-19.
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
متحدث: ليس لدى منظمة الصحة العالمية بيانات عن وفيات ناجمة عن سلالة أوميكرون الجديدة
أمس, 11:25 GMT
إصابة القوارض
بينما يقول روبرت غاري، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب في "تولين"، إن أوميكرون يحمل 7 طفرات من شأنها أن تسمح للمتحور بإصابة القوارض، مثل الفئران والجرذان.
وأضاف غاري أنه ما يزال من غير الواضح ما إذا كان أوميكرون ظهر في حيوان أو مضيف بشري.
ويرى مايك ووروبي، عالم الأحياء التطورية في جامعة "أريزونا"، أن جينوم أوميكرون مختلف بشكل كبير ولكن في هذه المرحلة، يشتبه ووروبي في أن أوميكرون تطور لدى إنسان يعاني من نقص المناعة، وليس في حيوان.
حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
"بيونتيك": يمكننا تعديل لقاحنا سريعا لمكافحة "أوميكرون"
أمس, 12:34 GMT
منتشر منذ عام ولم يلاحظه أحد
في حين يدعم علماء أخرون نظرية أنه قد يصاب الشخص الذي يعاني من نقص المناعة بكوفيد-19، ولكنه يصاب بعدوى مزمنة، لا يستطيع فيها تخليص جسمه من الفيروس؛ ومع استمرارها في التكاثر، التقطت العديد من الطفرات. وتشير الدلائل إلى أن متحور ألفا ربما يكون اكتسب طفرات بهذه الطريقة، لكن هذا لم يتأكد بعد بالنسبة لأوميكرون.
وإذا لم يظهر في أي حيوان أو شخص يعاني من نقص المناعة، فقد يكون أوميكرون ظهر لأول مرة في مجتمع يعاني من ضعف في المراقبة الفيروسية، ما يعني أنه قد يكون انتشر وتطور، دون أن يلاحظه أحد، لمدة تزيد عن عام.
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
دراسة: احتمال الإصابة المتكررة بكوفيد-19 أعلى 3 مرات في حال سلالة أوميكرون
أمس, 04:44 GMT
لم يحدث في جنوب أفريقيا
ونقل الموقع عن كريستيان دروستن، عالم الفيروسات في مستشفى جامعة "شاريتيه" في برلين، قوله "أفترض أن هذا لم يحدث في جنوب أفريقيا، حيث يحدث الكثير من التسلسل، ولكن في مكان آخر خلال موجة الشتاء".
وقال عالم الأحياء التطورية أندرو رامبو، من جامعة "إدنبرة"، إنه لكي يكون هذا صحيحا، يجب أن يكون السكان المصابون معزولين للغاية، بحيث لا ينتشر أوميكرون كثيرا خارج صفوفه.
وأضاف: "لست متأكدا من وجود أي مكان في العالم معزول بما يكفي لنقل هذا النوع من الفيروسات لتلك المدة الزمنية دون ظهوره في أماكن مختلفة".
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - طوابير طويلة إلى المحل التجاري Waitrose and Partnersبسبب الإغلاق العام في لندن، إنجلترا 22 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
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2 ديسمبر, 19:03 GMT
أكثر عدوى
وتشير الدراسات الأولية حتى الآن إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.

وبحسب الدراسة، فإن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة "أوميكرون" أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة "فرانس برس" التي أشارت إلى علماء من جمهورية جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".
وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيراً جداً كفيروس "إيبولا"، ومعدياً مثل متحور "دلتا".

وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.
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