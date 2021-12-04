https://arabic.sputniknews.com/20211204/فيتامينات-أحدها-يسبب-الإجهاض-وآخر-السرطان-طبيبة-تطلق-تحذيرا-1053548761.html

فيتامينات أحدها يسبب الإجهاض وآخر السرطان... طبيبة تطلق تحذيرا

فيتامينات أحدها يسبب الإجهاض وآخر السرطان... طبيبة تطلق تحذيرا

أشارت طبيبة روسية إلى وجود مخاطر كبيرة جدا من بعض المعتقدات الخاطئة عن تناول جرعات زائدة من الفيتامينات، حيث قد يسبب بعضها أمراضا خطيرة كالسرطان على سبيل... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T13:38+0000

2021-12-04T13:38+0000

2021-12-04T13:38+0000

مجتمع

منوعات

فيتامين

صحة

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نوهت الطبيبة الروسية الدكتورة، إيلينا سولوماتينا، إلى المخاطر التي قد يتعرض لها الإنسان بسبب الجرعات الزائدة من الفيتامينات، حيث يتسبب الترويج المستمر للمكملات الغذائية من جهة، وتوافر هذه المكملات بكثرة في مراكز البيع وعدم حاجتها إلى وصفات طبية، يسبب تشكل قناعة لدى بعض المستهلكين بأن الإكثار من الجرعات المأخوذة من بعض الفيتامينات قد تساهم بزيادة الفائدة المرجوة منها.فيتامين يسبب السرطان بعكس التوقعاتوأشارت الطبيبة الروسية في تصريحات نقلتها صحيفة "mir24"، إلى أن أخذ جرعات مرتفعة من فيتامين "أ" يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، بعكس التوقعات، وقالت سولوماتينا: "إنه مضاد للأكسدة ويقي من الأورام، لكن جرعته الزائدة لها مفعول عكسي مسبب لظهور الأورام السرطانية"فيتامين يسبب حصوات الكلىوذكّرت الطبيبة بالعواقب المحتملة لجرعة زائدة من الفيتامينات الأخرى أيضا، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وجود فائض لدى الإنسان من فيتامين "ج" الصناعي (المكملات المصنعة من هذا الفيتامين) إلى الإصابة بحصوات الكلى والحساسية.فيتامين "د" قد يسبب الغثيان والتشوش الذهنيوبينت الخبيرة أن وجود جرعات زائدة من فيتامين "د" يمكن أن يسبب حدوث مشاكل في الكبد، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان والدوخة والقيء وحدوث حالات إمساك وومضات في العين والتشوش الذهني.فيتامين "هـ" قد يسبب الإجهاضوحذرت الطبيبة من أن "زيادة فيتامين هـ (Vitamin E) يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض"، لذلك يجب على الحوامل الحذر عند تناول المكملات الغذائية، كما يمكن أن يؤدي تناول جرعات عالية جدا من فيتامين "ك" إلى الحمى وزيادة التعرق، لذلك شددت الخبيرة على ضرورة استشارة الطبيب المختص عند تناول المكملات بمختلف أنواعها.

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مجتمع, منوعات, فيتامين, صحة