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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ما-هي-مميزات-مسدس-كلاشنيكوف-الروسي-بي-إل-كيه؟-1053565961.html
ما هي مميزات مسدس كلاشنيكوف الروسي "بي إل كيه"؟
ما هي مميزات مسدس كلاشنيكوف الروسي "بي إل كيه"؟
تشتهر شركة كلاشنيكوف الروسية بإنتاج البندقية الآلية الأسطورية "إيه كيه - 47" ونسخها المطورة، التي تعد أخطر بندقية هجومية في العالم، لكنها تصنع أيضا مسدسات ذات... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T20:48+0000
2021-12-04T20:48+0000
2021-12-04T20:48+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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وتناولت مجلة "روشن أفييشن آن ميليتري غايد" الروسية تقريرا خاصا عن مسدسات "بي إل كيه" خلال أحد إصداراتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي.واجتاز المسدس الاختبارات الفنية الخاصة بتجربته وأثبت كفاءته في الاستخدام في الوقت الحالي.ويستخدم المسدس طلقات عيار (9 * 19 ملم) ويصل طوله إلى 18.5 سنتيمتر، بينما يصل طول الماسورة (السبطانة) إلى 9.2 سنتيمتر.وتم تصميم المسدس بمخزن طلقات سعته 14 طلقة ويصل وزنه دون طلقات إلى 730 غراما.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/بندقية-برمائية-روسية-تطلق-700-رصاصة-في-الدقيقة-صورة-1053562976.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ما هي مميزات مسدس كلاشنيكوف الروسي "بي إل كيه"؟
تشتهر شركة كلاشنيكوف الروسية بإنتاج البندقية الآلية الأسطورية "إيه كيه - 47" ونسخها المطورة، التي تعد أخطر بندقية هجومية في العالم، لكنها تصنع أيضا مسدسات ذات كفاءة عالية مثل مسدس "بي إل كيه".
وتناولت مجلة "روشن أفييشن آن ميليتري غايد" الروسية تقريرا خاصا عن مسدسات "بي إل كيه" خلال أحد إصداراتها في معرض
الصناعات الدفاعية
"إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي.
واجتاز المسدس الاختبارات الفنية الخاصة بتجربته وأثبت كفاءته في الاستخدام في الوقت الحالي.
ويستخدم المسدس
طلقات عيار
(9 * 19 ملم) ويصل طوله إلى 18.5 سنتيمتر، بينما يصل طول الماسورة (السبطانة) إلى 9.2 سنتيمتر.
وتم تصميم المسدس
بمخزن طلقات
سعته 14 طلقة ويصل وزنه دون طلقات إلى 730 غراما.