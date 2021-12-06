https://arabic.sputniknews.com/20211206/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-صاروخ-باليستي-كان-في-طريقه-إلى-العاصمة-السعودية-1053640917.html

التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي كان في طريقه إلى العاصمة السعودية

التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي كان في طريقه إلى العاصمة السعودية

أكدت قوات التحالف العربي في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا، كان في طريقه إلى العاصمة الرياض. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T18:13+0000

2021-12-06T18:13+0000

2021-12-06T18:14+0000

الحرب في اليمن

حكومة المملكة العربية السعودية

التحالف العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/69/1045926994_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_d74ad2bed63b01aa0062305e6255c42e.jpg

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه العاصمة السعودية الرياض.وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، قد أعلن مساء الجمعة الماضية تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية مع مجموعة من الخبراء جنوب صنعاء بعد غارات شنتها مقاتلاته، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.يأتي ذلك بعد وقت قليل، من إعلان التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، داعيا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

التحالف العربي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الحرب في اليمن, حكومة المملكة العربية السعودية, التحالف العربي