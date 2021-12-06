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التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي كان في طريقه إلى العاصمة السعودية
التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي كان في طريقه إلى العاصمة السعودية
أكدت قوات التحالف العربي في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا، كان في طريقه إلى العاصمة الرياض. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T18:13+0000
2021-12-06T18:14+0000
الحرب في اليمن
حكومة المملكة العربية السعودية
التحالف العربي
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وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه العاصمة السعودية الرياض.وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، قد أعلن مساء الجمعة الماضية تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية مع مجموعة من الخبراء جنوب صنعاء بعد غارات شنتها مقاتلاته، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.يأتي ذلك بعد وقت قليل، من إعلان التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، داعيا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
التحالف العربي
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الحرب في اليمن, حكومة المملكة العربية السعودية, التحالف العربي

التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي كان في طريقه إلى العاصمة السعودية

18:13 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 18:14 GMT 06.12.2021)
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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أكدت قوات التحالف العربي في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا، كان في طريقه إلى العاصمة الرياض.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه العاصمة السعودية الرياض.
وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، قد أعلن مساء الجمعة الماضية تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية مع مجموعة من الخبراء جنوب صنعاء بعد غارات شنتها مقاتلاته، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
يأتي ذلك بعد وقت قليل، من إعلان التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، داعيا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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