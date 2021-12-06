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https://arabic.sputniknews.com/20211206/تقارير-أمريكا-تقاطع-أولمبياد-بكين-دبلوماسيا-لكنها-ستسمح-بمشاركة-الرياضيين-1053632538.html
تقارير: أمريكا تقاطع أولمبياد بكين دبلوماسيا لكنها ستسمح بمشاركة الرياضيين
تقارير: أمريكا تقاطع أولمبياد بكين دبلوماسيا لكنها ستسمح بمشاركة الرياضيين
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه من المتوقع أن تعلن واشنطن مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين، هذا الأسبوع. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T14:38+0000
2021-12-06T14:38+0000
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ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، اليوم الاثنين، فإن المقاطعة الدبلوماسية تعني أنه لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي الألعاب، لكن لا يزال يُسمح للرياضيين الأمريكيين بالمنافسة، وليس من المتوقع مقاطعة الدورة كليا.من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية يومية: "الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للعرض السياسي والتلاعب السياسي".وأضاف أن المقاطعة ستكون "وصمة عار" خطيرة على روح الميثاق الأولمبي - الوثيقة التي توضح روح الألعاب - بالإضافة إلى "استفزاز سياسي صريح وإهانة خطيرة" لـ 1.4 مليار صيني.في وقت سابق، حذر مسؤولو الحكومة الصينية من "رد صيني قوي" إذا قررت الولايات المتحدة أو دول أخرى المقاطعة. فيما تعرضت إدارة بايدن لضغوط من المشرعين لفرض مقاطعة دبلوماسية.تأتي الدعوات الغربية بحجة ضرورة اتخاذ موقف ضد "انتهاكات الصين لحقوق الإنسان"، قال الرئيس جو بايدن الشهر الماضي إن الإدارة تدرس هذه الخطوة بالفعل.تعرضت الصين لانتقادات بدعوى قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، وسياساتها تجاه التبت وتايوان، ولاحتجازها وإساءة معاملة الأويغور المسلمين في شينجيانغ.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/تقارير-الصين-لا-تنوي-دعوة-سياسيين-غربيين-يروجون-لمقاطعة--أولمبياد-2022-1053394573.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أولمبياد

تقارير: أمريكا تقاطع أولمبياد بكين دبلوماسيا لكنها ستسمح بمشاركة الرياضيين

14:38 GMT 06.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021
لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه من المتوقع أن تعلن واشنطن مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين، هذا الأسبوع.
ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، اليوم الاثنين، فإن المقاطعة الدبلوماسية تعني أنه لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي الألعاب، لكن لا يزال يُسمح للرياضيين الأمريكيين بالمنافسة، وليس من المتوقع مقاطعة الدورة كليا.
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية يومية: "الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للعرض السياسي والتلاعب السياسي".
100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 26 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
تقارير: الصين لا تنوي دعوة سياسيين غربيين يروجون لمقاطعة أولمبياد 2022
29 نوفمبر, 16:55 GMT
وأضاف أن المقاطعة ستكون "وصمة عار" خطيرة على روح الميثاق الأولمبي - الوثيقة التي توضح روح الألعاب - بالإضافة إلى "استفزاز سياسي صريح وإهانة خطيرة" لـ 1.4 مليار صيني.
في وقت سابق، حذر مسؤولو الحكومة الصينية من "رد صيني قوي" إذا قررت الولايات المتحدة أو دول أخرى المقاطعة. فيما تعرضت إدارة بايدن لضغوط من المشرعين لفرض مقاطعة دبلوماسية.
تأتي الدعوات الغربية بحجة ضرورة اتخاذ موقف ضد "انتهاكات الصين لحقوق الإنسان"، قال الرئيس جو بايدن الشهر الماضي إن الإدارة تدرس هذه الخطوة بالفعل.
تعرضت الصين لانتقادات بدعوى قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، وسياساتها تجاه التبت وتايوان، ولاحتجازها وإساءة معاملة الأويغور المسلمين في شينجيانغ.
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