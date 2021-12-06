https://arabic.sputniknews.com/20211206/مجلس-السيادة-السوداني-يصدر-بيانا-بعد-مقتل-48-شخصا-بالرصاص-في-دارفور-وكردفان-1053636881.html

مجلس السيادة السوداني يصدر بيانا بعد مقتل 48 شخصا بالرصاص في دارفور وكردفان

مجلس السيادة السوداني يصدر بيانا بعد مقتل 48 شخصا بالرصاص في دارفور وكردفان

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان بيانا بشأن الاشتباكات في ولايتي دارفور وكردفان. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T15:50+0000

2021-12-06T15:50+0000

2021-12-06T15:51+0000

أخبار السودان اليوم

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وأعرب المجلس الانتقالي، في بيان له، عن أسفه من سقوط عدد من القتلى في ولايتي دارفور وكردفان، مؤكدا ضرورة التصدي للتفلتات التي تحدث من مجموعات تسعى لخلق حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المواطنين.وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، مقتل 48 شخصا وإصابة عدد كبير، نتيجة اشتباكات قبلية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان.وحذرت الأمم المتحدة، من احتياج 30% من سكان السودان إلى مساعدات إنسانية بحلول العام المقبل، قائلة إنه المعدل "الأعلى منذ عقد".وألقت المنظمة في تقرير لها، باللوم على الأزمة الاقتصادية في السودان والجائحة والفيضانات والأمراض، إلى جانب استضافة السودان، وهو إحدى أفقر دول العالم، ملايين اللاجئين والنازحين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن 14.3 مليون من سكان السودان البالغ عددهم 47.9 مليون، بما في ذلك المواطنون واللاجئون، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل.ويزيد هذا الرقم بنحو 800 ألف شخص عن العام الجاري، وفقا للتقرير الذي قال أيضا إن عدد الأشخاص المحتاجين في السودان خلال عام 2022 سيكون "الأعلى على مدار عقد من الزمان".أكثر من نصف "السكان المستضعفين" هم من النساء والأطفال، ويوجد في السودان ما يقرب من 3 ملايين نازح بعد عقود من الصراع، بما في ذلك من سكان منطقة دارفور الغربية وجنوب السودان.تابع أحدث أخبار السودان عبر سبوتنيك عربي.

https://arabic.sputniknews.com/20211125/مقتل-43-شخصا-وإحراق-ألف-منزل-خلال-قتال-عنيف-في-السودان-1053279909.html

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أخبار السودان اليوم