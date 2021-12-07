https://arabic.sputniknews.com/20211207/بينيت-بعد-هجوم-اللاذقية-نصد-قوى-الشر-في-المنطقة-ليلا-ونهارا-1053662058.html

بينيت بعد هجوم اللاذقية: نصد قوى الشر في المنطقة ليلا ونهارا

بينيت بعد هجوم اللاذقية: نصد قوى الشر في المنطقة ليلا ونهارا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "تصد قوى الشر في المنطقة ليلا ونهارا"، وذلك في تلميح منه للهجوم المنسوب لإسرائيل على أهداف... 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T14:31+0000

2021-12-07T14:31+0000

2021-12-07T14:31+0000

اليونان

قبرص

اللاذقية

نفتالي بينيت

إسرائيل

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جاء ذلك في بيان مشترك لبينيت ورئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد لقاء جمعهما في القدس، نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بحسابه على تويتر.وقال بينيت: "نقوم بصد قوى الشر في هذه المنطقة نهارا وليلا. لن نتوقف لثانية واحدة. يحدث ذلك بشكل شبه يومي. وفي مواجهة القوى المدمرة سنواصل العمل والمثابرة ولن نتعب".وأضاف: " في الوقت نفسه، نعمل على تقوية روابطنا مع أصدقائنا في جميع المجالات".وتابع: "ندرك التهديدات في منطقتنا المعقدة والتي تسبب قلقا مشتركا: الاهتمام بقضية المناخ، والاهتمام بصحة شعوبنا ومعيشتهم، والاهتمام بأمننا في مواجهة الإرهاب".وشارك بينيت اليوم الثلاثاء، في قمة ثلاثية إسرائيلية - قبرصية - يونانية تطرق خلالها القادة الثلاثة إلى: "مختلف الفرص والتحديات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وتعزيز السياحة، والتصدي المشترك لتغير المناخ. كما سيناقش رئيس الوزراء مع قادة اليونان وقبرص تعامل البلدين مع فيروس كورونا وأوجه التعاون في هذا المجال"، وفق بيان سابق لمكتب بينيت.وفجر اليوم الثلاثاء، شنت طائرات إسرائيلية هجوما صاروخيا على ميناء اللاذقية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن أعمدة الدخان تتصاعد من مرفأ مدينة اللاذقية والمعلومات الأولية تتحدث عن عدوان إسرائيلي، لافتا إلى أن حجم الانفجارات والنيران المشتعلة تشير إلى وقوع أضرار كبيرة في المرفأ.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، الهجوم الإسرائيلي استهدف محطات الحاويات في المرفأ، وهي المنطقة التي تربض فيها المستوردات من السلع الأساسية التي تصل إلى سوريا بحرا.بدورها ردت الدفاعات الجوية السورية بضرواة على الهجوم الإسرائيلي حيث سمعت أصوات اعتراضها للصواريخ الإسرئيلية بوضوح في المدينة ومحيطها، وفقا لمراسل "سبوتنيك" في اللاذقية.

https://arabic.sputniknews.com/20211207/بينيت-للرئيس-القبرصي-العلاقات-بين-بلدينا-أقوى-من-أي-وقت-مضى-1053655782.html

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اليونان, قبرص, اللاذقية, نفتالي بينيت, إسرائيل