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https://arabic.sputniknews.com/20211207/محكمة-هولندية-تبرئ-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-مسؤولية-وفاة-فلسطينيين-في-2014-1053657435.html
محكمة هولندية تبرئ وزير الدفاع الإسرائيلي من مسؤولية وفاة فلسطينيين في 2014
محكمة هولندية تبرئ وزير الدفاع الإسرائيلي من مسؤولية وفاة فلسطينيين في 2014
قضت محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، ببراءة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من مسؤولية وفاة فلسطينيين في العام 2014. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T10:33+0000
2021-12-07T10:33+0000
2021-12-07T10:33+0000
غزة
بيني غانتس
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وحسب "رويترز"، فقد قضت محكمة استئناف هولندية، اليوم الثلاثاء، بعدم إمكانية تحميل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس المسؤولية عن وفاة ستة فلسطينيين بغارة جوية إسرائيلية في غزة عام 2014.وكان إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، قد أقام دعوى ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق اتهمهما فيها بارتكاب جرائم حرب.وتضمنت دعوى زيادة اتهام غانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العام 2014، حيث طالبه بتعويض وفقا للقواعد القضائية في هولندا.وسبق أن رفضت محكمة هولندية أقل درجة قضية زيادة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤكدة أن تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي يمكن أن يكون على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.يشار إلى أن غانتس كان قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال حرب شنتها إسرائيل على فصائل مسلحة فلسطينية في قطاع غزة عام 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/غانتس-مستعدون-لأي-سيناريو-1052655113.html
غزة
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, بيني غانتس
محكمة هولندية تبرئ وزير الدفاع الإسرائيلي من مسؤولية وفاة فلسطينيين في 2014
قضت محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، ببراءة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من مسؤولية وفاة فلسطينيين في العام 2014.
وحسب "رويترز"، فقد قضت محكمة استئناف هولندية، اليوم الثلاثاء، بعدم إمكانية تحميل
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
المسؤولية عن وفاة ستة فلسطينيين بغارة جوية إسرائيلية في غزة عام 2014.
وكان إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، قد أقام دعوى ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق اتهمهما فيها بارتكاب جرائم حرب.
وتضمنت دعوى زيادة
اتهام غانتس بالمسؤولية
عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العام 2014، حيث طالبه بتعويض وفقا للقواعد القضائية في هولندا.
وسبق أن رفضت محكمة هولندية أقل درجة قضية زيادة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤكدة أن تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي يمكن أن يكون على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
يشار إلى أن غانتس كان قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال حرب شنتها إسرائيل على فصائل مسلحة فلسطينية في قطاع غزة عام 2014.