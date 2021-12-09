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https://arabic.sputniknews.com/20211209/إعلامي-مصري-ينشر-صورة-لمحمد-صلاح-بقميص-الزمالك-ويدعوه-للانضمام-للنادي-1053755975.html
إعلامي مصري ينشر صورة لمحمد صلاح بقميص الزمالك ويدعوه للانضمام للنادي
إعلامي مصري ينشر صورة لمحمد صلاح بقميص الزمالك ويدعوه للانضمام للنادي
طالب إعلامي مصري شهير، من نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، باللعب لنادي الزمالك وختام مشواره الكروي فيه. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T19:02+0000
2021-12-09T19:02+0000
رياضة
ليفربول
محمد صلاح
أخبار الزمالك اليوم
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نشر خالد الغندور، الإعلامي الشهير ولاعب نادي الزمالك السابق على صفحته بفيسبوك، صورة لمحمد صلاح بقميص نادي الزمالك.وتابع "التي شيرت لايق عليك يا أبو صلاح وسيبك من الناس اللي طول الوقت عايزة تقيمك على مزاجها أنت أحسن لاعب في العالم".يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.وسيتم محمد صلاح عامه الـ30 في الصيف المقبل ولم يحسم النجم المصري حتى الأن موقفه من التجديد للريدز.ويحصل محمد صلاح حاليا على راتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، لكن بحسب تقارير إنجليزية، يطالب صلاح براتب يتراوح بين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعيا.وتقول التقارير إن ليفربول على ثقة من أن محمد صلاح سيوقع عقدا جديدا مع النادي، ولكن لن يمنحه النادي عقدا طويلا أو راتبا ضخما.وفي حال عدم توصل الطرفين لاتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، قد يضطر النادي للتخلي عن محمد صلاح في الصيف المقبل، للاستفادة من بيعه ماديا.
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رياضة, ليفربول, محمد صلاح, أخبار الزمالك اليوم

إعلامي مصري ينشر صورة لمحمد صلاح بقميص الزمالك ويدعوه للانضمام للنادي

19:02 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / OLI SCARFFلاعب نادي كرة قدم لنادي "ليفربول" محمد صلاح، يوليو 2020
لاعب نادي كرة قدم لنادي ليفربول محمد صلاح، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / OLI SCARFF
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طالب إعلامي مصري شهير، من نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، باللعب لنادي الزمالك وختام مشواره الكروي فيه.
نشر خالد الغندور، الإعلامي الشهير ولاعب نادي الزمالك السابق على صفحته بفيسبوك، صورة لمحمد صلاح بقميص نادي الزمالك.
وأرفق الغندور الصورة بتعليق، "الصراحة أتمنى أنك علي سن 38 تكون موجود في نادي الزمالك تختم حياتك الكروية في النادي اللي أنت بتحبه من وأنت طفل صغير".
وتابع "التي شيرت لايق عليك يا أبو صلاح وسيبك من الناس اللي طول الوقت عايزة تقيمك على مزاجها أنت أحسن لاعب في العالم".
يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.
وسيتم محمد صلاح عامه الـ30 في الصيف المقبل ولم يحسم النجم المصري حتى الأن موقفه من التجديد للريدز.
ويحصل محمد صلاح حاليا على راتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، لكن بحسب تقارير إنجليزية، يطالب صلاح براتب يتراوح بين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعيا.
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وتقول التقارير إن ليفربول على ثقة من أن محمد صلاح سيوقع عقدا جديدا مع النادي، ولكن لن يمنحه النادي عقدا طويلا أو راتبا ضخما.
وفي حال عدم توصل الطرفين لاتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، قد يضطر النادي للتخلي عن محمد صلاح في الصيف المقبل، للاستفادة من بيعه ماديا.
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