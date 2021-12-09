https://arabic.sputniknews.com/20211209/إعلامي-مصري-ينشر-صورة-لمحمد-صلاح-بقميص-الزمالك-ويدعوه-للانضمام-للنادي-1053755975.html

إعلامي مصري ينشر صورة لمحمد صلاح بقميص الزمالك ويدعوه للانضمام للنادي

إعلامي مصري ينشر صورة لمحمد صلاح بقميص الزمالك ويدعوه للانضمام للنادي

طالب إعلامي مصري شهير، من نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، باللعب لنادي الزمالك وختام مشواره الكروي فيه. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T19:02+0000

2021-12-09T19:02+0000

2021-12-09T19:02+0000

رياضة

ليفربول

محمد صلاح

أخبار الزمالك اليوم

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نشر خالد الغندور، الإعلامي الشهير ولاعب نادي الزمالك السابق على صفحته بفيسبوك، صورة لمحمد صلاح بقميص نادي الزمالك.وتابع "التي شيرت لايق عليك يا أبو صلاح وسيبك من الناس اللي طول الوقت عايزة تقيمك على مزاجها أنت أحسن لاعب في العالم".يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.وسيتم محمد صلاح عامه الـ30 في الصيف المقبل ولم يحسم النجم المصري حتى الأن موقفه من التجديد للريدز.ويحصل محمد صلاح حاليا على راتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، لكن بحسب تقارير إنجليزية، يطالب صلاح براتب يتراوح بين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعيا.وتقول التقارير إن ليفربول على ثقة من أن محمد صلاح سيوقع عقدا جديدا مع النادي، ولكن لن يمنحه النادي عقدا طويلا أو راتبا ضخما.وفي حال عدم توصل الطرفين لاتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، قد يضطر النادي للتخلي عن محمد صلاح في الصيف المقبل، للاستفادة من بيعه ماديا.

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رياضة, ليفربول, محمد صلاح, أخبار الزمالك اليوم